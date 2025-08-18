　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

海外醫美,韓國,醫美,台灣,醫美設備,優擎科技,海芙音波,海芙音波媚必提,非侵入式,音波保養,變美,倪宗亨,水光（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

隨著醫美技術普及，非侵入式的音波療程成為許多人維持年輕與改善膚質的定期保養。音波保養是透過聚焦式超音波原理，將能量精準傳導至肌膚各層次，肌膚受熱後不僅能拉提緊緻，視覺上也能看起來更年經、精神。然而，近期面對市場上琳瑯滿目的療程與跨國醫美風潮，詠美時尚診所倪宗亨醫師提醒：「善用科技變美固然很好，但消費者更應懂得辨別設備規格與醫療品質，才能確保療程安全又有效」。

海外醫美低價吸睛，背後風險不可輕忽

近年韓流文化帶動醫美熱潮，許多台灣人赴韓接受音波拉提、水光注射等療程，吸引力來自於價格優惠、順勢旅遊。詠美時尚診所院長倪宗亨指出，韓國為醫美先驅，看起來價格似乎有優勢，但詳細比較後，其實不然！台韓醫美理念差異甚大，以詢問度較高的海芙音波媚必提為例，韓國多採低能量、多次數的保養式手法，建議兩到三個月就施打一次；而台灣傾向高效率、延續性較長的治療導向，若是平時維持良好作息，甚至可以維持至一年半。

此外，設備規格上也需特別留意，近期韓國醫美行銷操作，導致「海芙音波」名稱容易混淆！韓國當地推廣的「Shurink Universe」與台灣合法代理的「海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT」，兩者雖出自同一製造商，但定位與性能差異顯著：Shurink Universe為韓國市場入門機種，能量輸出與探頭規格不同，常用於基礎保養；海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT則為國際高端機型，擁有精準能量輸出、多達10種探頭與高效療程設計，能滿足一次見效的需求。倪宗亨醫師以「賓士 E200 與 E400」比喻，看似外型相近，實則性能天差地遠。

倪宗亨醫師進一步提醒，治療術後也不可輕忽！倪宗亨醫師分享實際案例，一名台灣女性到韓國施打水光注射後，因針孔反應過強，導致臉部出現嚴重的網格狀色素沉澱，其色素沉澱預估需至少一年雷射修復才能淡化，「該名患者之後回到韓國診所反映，卻僅得到一瓶藥膏敷衍打發」，他強調，許多人常忽略術後照護與醫師諮詢的重要性，這些都是醫美的隱形成本。

海外醫美,韓國,醫美,台灣,醫美設備,優擎科技,海芙音波,海芙音波媚必提,非侵入式,音波保養,變美,倪宗亨,水光（圖／業者提供）

海芙音波媚必提專屬水光療程，膚質提升無需挨針

倪宗亨醫師笑著說：「這一兩年，不管是20歲的年輕族群，還是50歲的媽媽們，最愛用音波療程維持臉部線條，用水光療程改善膚況。不過後者的水光屬於侵入性針劑，常讓人痛得直喊受不了」。

第三代海芙音波上市近十年，口碑始終穩步攀升。全新旗艦機種「海芙音波媚必提」更將膚質改善納入設計核心，搭載專利圓周探頭與專屬 DSB 保濕精華，透過每秒 400–700 萬次高速震動先撐開毛孔，再將含有 PDRN、積雪草、穀胱甘肽、菸鹼醯胺、7 種玻尿酸、10 種多胜肽及 17 種胺基酸的精華直送真皮層，實現保濕、美白、緊緻、拉提等多重功效。這種非侵入式療程，不僅能模擬甚至超越侵入性水光的修復與補水效果，更具低疼痛、零恢復期的優勢。

● 男院長的美學視角!音波拉提如何打造年輕線條 | 倪宗亨 醫師

選擇原廠認證與專業醫師，確保醫美療程安全有效

最後，倪宗亨醫師提醒，即便是在台施作醫美療程，消費者也需主動保障自身權益，以確保療程效果與安全性，海芙音波系列機種，僅由優擎科技獨家代理，在施作療程可至官方網站https://www.classyshifu.com/ 查詢合格的醫療院所，於療程前也能掃描探頭上的QR Code驗證真偽。唯有確定使用原廠儀器與探頭、並由專業醫師操作，才能避免因價格誘惑而承擔風險，在追求美麗的同時兼顧療效與健康。

海外醫美,韓國,醫美,台灣,醫美設備,優擎科技,海芙音波,海芙音波媚必提,非侵入式,音波保養,變美,倪宗亨,水光（圖／業者提供）

附註：本篇圖片提供 詠美時尚診所

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／宏達電連拉2根漲停！　成交量破萬張
快訊／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際
急診躺超過1天上看30萬人次　陷「插管不如通水管」困境
擋不住離職潮！　護理人員執業率創近5年新低
福山雅治被爆「出席富士女主播酒局」開黃腔！發文回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

陸外交部長王毅時隔三年赴印度訪問　為莫迪訪問中國鋪路

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

宏達電連拉2根漲停　新品利多蓋過業績虧損

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

柯文哲「32字親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

香港男遊綠島出意外！騎機車直衝漁港落海　海巡緊急救援

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

消費熱門新聞

德國雙人首發路跑送高CP物資包

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

想喝好水　煮沸100度也沒用？

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

超商周末優惠齊發！全家冰品買1送1、7-11多樣買2送2

本村炸雞連開2店！開幕優惠曝

全聯中元節「超過3000款商品爆殺」　

7-11多項夯品買2送2！超商周末優惠一次看

家樂福聯名大阪排隊名店　大師級黑糖甜點麵包開賣

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

全聯連續7天「13種蔬菜優惠」

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

速食店周三限定優惠一次看

更多熱門

相關新聞

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

文化總會在日本大阪舉辦的台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」今天（17）進入最後一天，這週末超過7萬人次造訪，四天活動加總突破10萬人次。值得關注的是，日本知名YouTuber阿部瑪利亞也現身力挺，她對著吉祥物a-We直呼「卡哇伊」。

PS+LAB首登世貿美容展！東森自然美科技領航「輕醫美×輕加盟」3萬即刻創業搶進美業藍海

PS+LAB首登世貿美容展！東森自然美科技領航「輕醫美×輕加盟」3萬即刻創業搶進美業藍海

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

中國又喊「台灣是中國的」　我駐索代表處駁：沒被統治過任何一秒

中國又喊「台灣是中國的」　我駐索代表處駁：沒被統治過任何一秒

鎖定「台灣感性」旅遊風　台中觀光團赴韓招手

鎖定「台灣感性」旅遊風　台中觀光團赴韓招手

關鍵字：

海外醫美韓國醫美台灣醫美設備優擎科技海芙音波海芙音波媚必提非侵入式音波保養變美倪宗亨水光

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

夏克立爆「睡女粉射後不理」

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」　夜店續攤30分

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面