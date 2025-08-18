專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

消費中心／台北報導

隨著醫美技術普及，非侵入式的音波療程成為許多人維持年輕與改善膚質的定期保養。音波保養是透過聚焦式超音波原理，將能量精準傳導至肌膚各層次，肌膚受熱後不僅能拉提緊緻，視覺上也能看起來更年經、精神。然而，近期面對市場上琳瑯滿目的療程與跨國醫美風潮，詠美時尚診所倪宗亨醫師提醒：「善用科技變美固然很好，但消費者更應懂得辨別設備規格與醫療品質，才能確保療程安全又有效」。

海外醫美低價吸睛，背後風險不可輕忽

近年韓流文化帶動醫美熱潮，許多台灣人赴韓接受音波拉提、水光注射等療程，吸引力來自於價格優惠、順勢旅遊。詠美時尚診所院長倪宗亨指出，韓國為醫美先驅，看起來價格似乎有優勢，但詳細比較後，其實不然！台韓醫美理念差異甚大，以詢問度較高的海芙音波媚必提為例，韓國多採低能量、多次數的保養式手法，建議兩到三個月就施打一次；而台灣傾向高效率、延續性較長的治療導向，若是平時維持良好作息，甚至可以維持至一年半。

此外，設備規格上也需特別留意，近期韓國醫美行銷操作，導致「海芙音波」名稱容易混淆！韓國當地推廣的「Shurink Universe」與台灣合法代理的「海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT」，兩者雖出自同一製造商，但定位與性能差異顯著：Shurink Universe為韓國市場入門機種，能量輸出與探頭規格不同，常用於基礎保養；海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT則為國際高端機型，擁有精準能量輸出、多達10種探頭與高效療程設計，能滿足一次見效的需求。倪宗亨醫師以「賓士 E200 與 E400」比喻，看似外型相近，實則性能天差地遠。

倪宗亨醫師進一步提醒，治療術後也不可輕忽！倪宗亨醫師分享實際案例，一名台灣女性到韓國施打水光注射後，因針孔反應過強，導致臉部出現嚴重的網格狀色素沉澱，其色素沉澱預估需至少一年雷射修復才能淡化，「該名患者之後回到韓國診所反映，卻僅得到一瓶藥膏敷衍打發」，他強調，許多人常忽略術後照護與醫師諮詢的重要性，這些都是醫美的隱形成本。

海芙音波媚必提專屬水光療程，膚質提升無需挨針

倪宗亨醫師笑著說：「這一兩年，不管是20歲的年輕族群，還是50歲的媽媽們，最愛用音波療程維持臉部線條，用水光療程改善膚況。不過後者的水光屬於侵入性針劑，常讓人痛得直喊受不了」。

第三代海芙音波上市近十年，口碑始終穩步攀升。全新旗艦機種「海芙音波媚必提」更將膚質改善納入設計核心，搭載專利圓周探頭與專屬 DSB 保濕精華，透過每秒 400–700 萬次高速震動先撐開毛孔，再將含有 PDRN、積雪草、穀胱甘肽、菸鹼醯胺、7 種玻尿酸、10 種多胜肽及 17 種胺基酸的精華直送真皮層，實現保濕、美白、緊緻、拉提等多重功效。這種非侵入式療程，不僅能模擬甚至超越侵入性水光的修復與補水效果，更具低疼痛、零恢復期的優勢。

選擇原廠認證與專業醫師，確保醫美療程安全有效

最後，倪宗亨醫師提醒，即便是在台施作醫美療程，消費者也需主動保障自身權益，以確保療程效果與安全性，海芙音波系列機種，僅由優擎科技獨家代理，在施作療程可至官方網站https://www.classyshifu.com/ 查詢合格的醫療院所，於療程前也能掃描探頭上的QR Code驗證真偽。唯有確定使用原廠儀器與探頭、並由專業醫師操作，才能避免因價格誘惑而承擔風險，在追求美麗的同時兼顧療效與健康。

