阿拉斯加冰川湖「隨時潰決」！　首府宣布災難狀態

美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）10日宣布，首府朱諾（Juneau）進入「災難」（Disaster）狀態，因門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）上方的蘇塞德盆地（Suicide Basin）水位已達危險臨界點，隨時可能引發災難性冰川湖潰決洪水（GLOF）。

根據《福斯新聞》，美國國家氣象局（NWS）及地質調查局（USGS）水文監測數據顯示，蘇塞德盆地目前蓄積的水量已達到或超越過往創紀錄洪災水準。官方聲明指出，「隨時可能潰決，洪水可能衝擊門登霍爾河及門登霍爾谷周邊社區。」監測設備已觀測到冰壩出現溢流跡象，冰山向溢流通道移動，水位正緩慢下降。

根據歷史數據分析，從冰壩開始溢流到實際洪災爆發，通常需要6天時間。氣象局10日確認溢流開始後，當地政府立即啟動緊急應變機制。朱諾市政府網站已發布緊急警示，「蘇塞德盆地已滿並開始溢流，預期將發生洪水」，呼籲遵循緊急警示並確保安全。

朱諾市及自治市督導科斯特（Katie Koester）強調，「今年不同以往，我們不只是回應災害，我們已經準備好了」，「防洪屏障已經到位，我們相信它們會如設計般發揮作用，但我們的職責是為每種情況做好規劃。」

鄧利維說明，提前宣布災害狀態的目的在於「在洪水發生前便部署州政府資源和人力，支援地方及部落政府保護民眾生命、住宅和基本服務的努力」。阿拉斯加州緊急行動中心已全面啟動，協調跨部門合作、緊急許可、公眾訊息發布及保護行動準備工作。

這已是當地連續第3年面臨嚴重洪災威脅，去年8月的洪災造成廣泛損害，波及住宅、基礎設施及公用事業，使得州政府及聯邦政府發布災難狀態。

政府已透過警報系統向朱諾地區所有手機發送第一波警報，當盆地開始真正洩洪時將發送第二波警報。同時，17英尺（約5公尺）淹水區域內所有住戶將自12日下午開始收到紙本疏散準備通知。