內政部公布全台1091處海嘯避難場所　9月還有首次海嘯救災演練

▲海嘯圖示，以新北市萬里區防災地圖為例。（圖／內政部提供）

記者詹詠淇／台北報導

鑑於日本宮崎縣2024年8月8日發生規模7.1強震及南海海槽地震假想設定，為強化及防範海嘯可能造成的強大衝擊，內政部今（14日）表示，已在消防署全民防災e點通及消防防災APP與EMIC系統介接國家災害防救科技中心海嘯溢淹潛勢圖資，並標註1,091處海嘯避難場所圖示，供民眾查詢及救災人員運用。消防署也將在今年9月於宜蘭辦理「國家防災日大規模震災/海嘯救災動員演練」強化面對海嘯的應變能力，而這也是首次針對海嘯進行相關演習。

內政部今（14日）部務會報安排消防署報告「我國海嘯標準圖案說明」報告案。內政部長劉世芳表示，鑑於日本宮崎縣2024年8月8日發生規模7.1強震及南海海槽地震假想設定，為強化及防範海嘯可能造成的強大衝擊，除交通部中央氣象署於今年1月20日函修正「交通部中央氣象署海嘯資訊發布作業要點」，明定海嘯警報及警訊發布時機外，內政部已在消防署全民防災e點通及消防防災APP與EMIC系統介接國家災害防救科技中心海嘯溢淹潛勢圖資，並標註海嘯避難場所圖示，供民眾查詢及救災人員運用。

▲海嘯圖示說明。（圖／內政部提供）

劉世芳指出，農業部漁業署、海洋委員會海巡署、內政部警政署及地方政府已規劃完成所屬沿海單位之海嘯疏散路線與場所，地方政府認計1,091處民眾海嘯避難場所，並納入全民防災e點通、消防防災APP及應變管理資訊雲端服務（EMIC）系統，供民眾及救災人員運用，使民眾能夠知曉住家附近是否為海嘯危險區域，並可查詢最近的海嘯避難處所，提升海嘯避災能力。

劉世芳說，現公布的相關海嘯圖示，地方政府標示「海嘯危險區域」處即表示該區域有海嘯侵襲之潛勢，標示「海嘯避難收容處所」是地方政府認定供民眾海嘯避難場所。內政部會持續透過「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」工作經驗交流座談會，請地方政府依權責自行檢視避難（防災）地圖是否為最新版本並更新。

▲地方政府認計1,091處民眾海嘯避難場所，並納入全民防災e點通、消防防災APP及應變管理資訊雲端服務（EMIC）系統。（圖／內政部提供）

近期消防署也將於今年9月17日至19日於新北市及宜蘭縣辦理「國家防災日大規模震災/海嘯救災動員演練」，將動員國內救災人員與國際救援隊協同進行海嘯救災演練，強化面對海嘯的應變能力。

劉世芳強調，地震無法預測，所造成的海嘯影響範圍更廣，希望民眾可以藉由參與演習，下載並操作全民防災e點通與消防防災APP使用，全面提升災防意識，當遇到災害時才減少傷害，確保平安。

而這也是首次針對海嘯進行相關演習，消防署主任秘書張裕忠說明，每年演習都有特定主題，如去年嘉義是地震潛勢區，澎湖是如何跨海救援。

▼消防署主任秘書張裕忠。（圖／記者詹詠淇攝）