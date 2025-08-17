近百歲爺半夜走失「以為自己24歲」　見小孫子喊：這是我弟弟啊

▲台中一名97歲爺爺半夜走失，對員警說自己24歲，好險最後確認身分，平安將人送返家 。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名田姓爺爺已經97歲，近日凌晨4點多被民眾發現一個人站在原地，看上去像是走失，員警等人不斷詢問爺爺住家，爺爺無法回答，說自己年僅24歲，一句「穿越時光」的話語，讓員警們面面相覷，好險最終順利聯繫到家屬，才送爺爺平安返家。

第三分局勤工派出所員警近日凌晨4點多執行巡邏勤務時，獲報南區大慶街一處巷內有民眾需要協助，警方發現是一名拄著拐杖的爺爺疑似走失，由於爺爺口音濃重，員警透過耐心詢問並仔細聆聽，好不容易聽出他似乎在說：「出來就不知道路了，家住太平區。」眾人找來紙筆請爺爺嘗試寫下姓名，並記錄相關細節，想方設法蒐集蛛絲馬跡，然而當聽見爺爺自稱今年24歲時，大家也不禁面面相覷。

經過警方確認身分，發現他實際年齡竟已97歲，研判爺爺拄著拐杖應無法走太遠，應該是當地人，並非太平人。經過員警查詢爺爺住家，立刻把人送回，爺爺見到在門口等待的孫子，還喃喃說著：「這是我弟弟呀！」

經了解，田爺爺因罹患失智症，過去也曾有走失紀錄，趁著家人熟睡外出，讓家屬措手不及，幸好有員警與熱心民眾的即時協助，才得以平安返家。

警方提醒，隨著老年人口增加及社會結構的改變，失智長輩的比例持續攀升，為預防生理健康衰退衍生的意外狀況，建議家屬可協助安裝監視設備或向社會局申請緊急救援服務；並呼籲有類似狀況的家庭務必為長者配戴具聯絡資訊的手環，以備不時之需