台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

▲「禾林食室所」進駐中醫大商圈，瞄準單身經濟並主打雞湯專賣店，擄獲醫護以及病患、陪病家屬的心，店家也趁勝追擊推料理包。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

瞄準單身經濟並主打雞湯專賣店的「禾林食室所」進駐中醫大商圈，由於地點就在醫院正對面，很打中醫護、病患的胃，餐廳也趁勝追擊推出冷凍雞湯包搶攻市場；單身族群商機可觀，情侶經濟更不容小覷，七夕情人節即將到來，「金子半之助」推出七夕限定套餐，凡點新品塔可飯雙饗丼＋天丼的雙人套餐組合即可享優惠價，還能獲得限量娃包。

禾林食室所主理人林靜雯表示，兒時家中是開中藥行，記憶中奶奶總會用中藥燉碗雞湯給家人，是她成長過程中最撫慰人心的溫暖；也希望將這份慰藉傳遞給消費者，所以地點選在中醫大商圈附近。

林靜雯提到，店內湯品都是以低油、低鹽健康為出發點，並融合節令，夏養胃、冬進補概念，以仿土雞腿為基底，熬製六小時濃縮食材精華，共有鮮干貝雞湯、麻油雞湯、藥膳雞湯、人蔘雞湯、剝皮辣椒雞湯、香菇瓜子雞湯，以及麻油松阪豬、薑絲鱸魚湯等八款湯品選擇，每碗都會鋪上滿滿新鮮高麗菜，增加纖維及飽足感，也能平衡湯頭的溫潤與濃烈。

由於反應熱烈，餐廳也推出冷凍料理包，包括麻油雞湯、香菇瓜子雞湯、剝皮辣椒雞湯、人蔘雞湯等四款，讓消費者買回家加熱就能輕鬆喝上一碗雞湯。

▲金子半之助又推台灣限定新品「塔可飯雙饗丼」。（圖／業者提供）



另外，日本連鎖品牌「金子半之助」推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」，不僅可以吃得到江戶時代必吃美食「天婦羅」，也能吃到沖繩開胃美食「塔可飯」，且點購七夕雙人套餐，隨餐贈送2個潮流娃包，讓情侶可以大啖丼飯、恩愛曬娃。

▲「曬娃包」已成為現今趨勢，就是將自己喜歡的娃娃，裝進透明設計的拉鍊小包裡，金子半之助也推出點七夕套餐免費送透明娃包(不含內容物)活動。（圖／業者提供）