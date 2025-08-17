惡老闆打火機燒肛虐死員工！找人頂包遭延押　不採國民法官審理

▲台中一名彭男虐死饒姓員工（右）近日遭延押，地院先前則裁定，本案不行國民法官參審。（圖／翻攝Facebook）



記者許權毅／台中報導

台中一名彭姓男子「打火機燒肛門」等手段虐死饒姓員工，還涉嫌夥同邱姓小弟對饒男餵毒，彭男羈押期滿，近日再度被延押2月。而該案因彭、邱2人說詞差異大，且案情複雜，甚至有共犯在逃，地院裁定不行國民參與審判，將轉軌通常審理。

彭男為博弈事業負責人，饒男（25歲）則是旗下員工，去年11月23日23時許，饒男為了跟彭男領薪水，由女友王女載他前往彭男所待一處招待所，結果饒男上門後，立刻遭彭男、邱男以及其餘人等囚禁凌虐。

饒男在招待所內被逼脫去內褲，並且雙手、雙腳被手銬銬住，眾人隨即以甩棍毆打全身多處，打火機燒頭髮、耳朵以及肛門，再持膠帶纏繞手臂跟肚子，朝小指以及拇指毆打，再持剪刀刺向四肢，並逼迫饒男服用K他命、毒咖啡包等行為，造成饒男休克，彭等人將其送往童綜合醫院，到院時饒男已經死亡。

彭男近日因為羈押期滿，經地院訊問後，仍認為彭男跟邱男就分工等情節互相推諉，且彭男犯後還刪除監視器、重置手機，甚至找人頂罪，有滅證勾串可能性，延長羈押2月。

該案原應由國民法官參與審判，但彭男跟邱男均聲請不行國民法官參與。彭男認為2人答辯方向均不行，又有共犯尚未到案，且被害人饒男本就有施用毒品習慣，被告2人是否有餵毒致死，是重要爭點，需借重法醫學等高度專業知識釐清；邱男認為案件繁雜、傳證人數高達9人，國民法官難在短時間消化證詞。

地院考量，確實依目前證人人數9人，光是交互詰問就會長達4到5天，案件需要8天才能審理完畢，加上被告2人說詞不同，案情繁雜，檢方也無意見，案件將改行通常程序審理。