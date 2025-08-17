外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　真相意外反轉

▲女子寫「寫書枕頭」丟下樓求救。（圖／翻攝 紅心新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川樂山某小區附近出現驚悚一幕，一名外賣小哥在路邊發現一個白色枕頭，上面赫然寫著「110 625」幾個字。字跡由暗紅色液體寫成，宛如血跡。眼前情景令外賣員心頭一緊，他立刻懷疑有人遇險，隨即撥打報警電話。沒想到，最終結果大逆轉。

綜合陸媒報導，該起事件發生在四川樂山，一名外賣小哥發現帶血枕頭報警，上面寫著「110625」，民警趕到後迅速展開排查。

經詢問，一家酒店的工作人員指出，小區6號樓25樓有間民宿，使用的正是這種枕頭。聽到這個線索，辦案人員一度懷疑這背後可能隱藏著綁架或暴力案件，火速趕往現場。

當警方衝上25樓時，現場並未出現歹徒或受害人掙扎的痕跡。經過敲門、破門，才揭開這起驚悚「血書」的真相：「受害人」其實是民宿房東周女士，已被困30小時。

▲獲救女子被困30小時，最終結局大逆轉 。（圖／翻攝 紅心新聞）

回顧8月11日上午，周女士打掃房間時，因一陣突如其來的大風吹上房門，導致她被困在臥室內。更不巧的是，房門鎖扣故障，她無法自行打開。當時手機又放在客廳，她完全失去了對外聯繫的方式。

無助中，周女士靈機一動。她用牙齒咬破手指，以鮮血在白色枕頭上寫下「110 625」——其中「110」代表報警求助，而「625」則暗示她被困在6號樓25樓。隨後，她將枕頭從窗戶拋下，希望能被人看見。

幸運的是，第二天下午，外賣小哥剛好路過，發現這個詭異的枕頭。他一開始以為有人遭遇暴力事件，心急如焚地報警，最終卻成為救了周女士的關鍵人物。當警方破門將她救出時，她已在房內被困整整30個小時，身心極度疲憊。

事件真相曝光後，許多網友直呼「太離奇了」。有人驚嘆周女士的求生智慧，也有人感慨若不是外賣員及時上報，後果難以設想。