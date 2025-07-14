曾喊「成為保護子女的天」　前櫃姐吸毒悶殺2兒女二審求輕判

▲枕頭悶殺親生子女的前櫃姐蘇姓女子，二審首度開庭，向法官表示悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市單親媽蘇姓女子，曾在百貨公司擔任櫃姐，獨力扶養6歲兒子與9歲女兒，女子經常在社群軟體上PO出與兒女親密合照，並曾寫下「要成為保護你們的天」。結果去年5月間她帶著一對兒女入住汽車旅館，因吸毒加上飲酒，竟情緒失控以枕頭悶殺兒女。一審國民法官將她重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審14日首度開庭，採不公開審理。據了解，蘇女在庭上表達後悔，也希望法院能予以輕判。

蘇女膚色白皙，面容清秀，原本在百貨公司擔任櫃姐。與何姓前夫離婚後，獨力扶養一對兒女。由於她為了照顧兒女，上班時間不穩定，最終離職；待業期間又染上毒癮與酒癮，家庭生活堪慮。

學校早就發現問題，通報為經濟狀況不佳但無兒虐的脆弱家庭，讀國小的9歲女兒學費減免，早午餐和教科書有補助；讀幼兒園的6歲兒子免學費，還有慈善團體資助食物箱。在本案事發前5日，新北市社會局才剛剛進行訪視。不過案發前2天，蘇女向學校請假，說要帶著一對兒女到南部遊玩。

蘇女在5月母親節前，帶著一對兒女入住新北市中和區某汽車旅館，隔日續住。蘇女還拍下兒女熟睡的畫面，設定為社群軟體的封面照片。不過她情緒不穩，前一天徐姓閨蜜就曾經前來探訪，不料當天晚間，蘇女因為吸食K他命毒品再加上飲酒，竟以枕頭悶殺一對兒女。蘇女犯案後癱軟在地，在房內恍神，直到隔日徐姓閨蜜再度前來，這才發覺慘案發生。蘇女也因此遭檢警逮捕、羈押，她供稱，因為失業再加上扶養兒女並照顧生病的家人，壓力太大才會犯案。檢方依照「成年人故意對兒童殺人」罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，國民法官雖然同情她的遭遇，但仍將她重判無期徒刑。案件上訴第二審，高等法院14日首度開庭審理，高院採不公開審理。經過20分鐘庭訊後，蘇女還押看守所，過程中記者詢問她是否後悔？蘇女並未回答。不過據了解，蘇女在庭上向法官表達悔意，甚至哭泣；另外律師也請求法院予以輕判。全案將於8月12日再度開庭審理。