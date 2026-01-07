　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮全民免費接種新冠疫苗！6月嬰也可打　流感疫苗只剩2千劑

▲▼花蓮擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且自去年10月1日後尚未接種之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且自去年10月1日後尚未接種之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，為提升縣民免疫保護力，花蓮自今年1月1日起至2月28日止，擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且114年10月1日以後尚未接種新冠疫苗之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗，請符合資格的縣民把握機會，及早完成接種，接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，冬季為呼吸道傳染病好發季節，新冠及流感病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣。目前本縣由疾管署配撥的公費新冠疫苗數量足夠。

▲▼花蓮擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且自去年10月1日後尚未接種之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

另外，流感疫苗剩餘不足2千劑，數量有限，呼籲尚未接種新冠及流感疫苗的公費對象，尤其為65歲以上長者、幼兒及具慢性病者等高風險族群，請完成接種疫苗及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，請儘速就醫配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

▲▼花蓮擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且自去年10月1日後尚未接種之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲流感疫苗剩餘不足2千劑數量有限，民眾把握機會接種，及早增強保護力。
 
朱家祥指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，花蓮縣截至去年12月31日止，新冠疫苗長者接種率為16.58％（全國20.4%）；流感疫苗長者接種率為46.0％（全國50.3%），花蓮縣長者疫苗接種率皆低於全國平均，因此，提醒65歲以上長者及具慢性病的高風險族群，應積極接種新冠及流感疫苗。
 
花蓮縣衛生局提醒，農曆春節將近，是家人團聚與旅遊往來的重要時刻，若不慎感染，不僅影響假期行程，也可能增加家中長者與幼兒的健康風險。新冠疫苗擴大接種對象，目的在於把握農曆春節前的黃金時間，讓全民及早獲得保護。請全家大小都能一起接種，不僅保護自己，更是守護家人健康的重要行動。
 
花蓮13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所均提供新冠、流感疫苗接種服務。

相關資訊請至花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，如有疫情通報或接種相關事宜，請撥打1922防疫專線或花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。
 

新北不跟進！北市營養午餐全免　侯友宜：中央應統一避免福利落差

新北不跟進！北市營養午餐全免　侯友宜：中央應統一避免福利落差

台北市長蔣萬安6日天宣布台北市營養午餐將全面免費，外界關注，新北市府是否跟進？新北市長侯友宜今（7日）受訪指出，新北是六都人均預算最少的，對弱勢照顧經費已經達到13.5億，在教育跟福利上，中央要有統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差。

元旦暖心新制上路！彰化身障者優惠　前4小時免費

元旦暖心新制上路！彰化身障者優惠　前4小時免費

南投縣明年起提供47場社區整合式健檢服務

南投縣明年起提供47場社區整合式健檢服務

停車費100元「靠1招免繳錢」！萬人點頭：台灣人超暖

停車費100元「靠1招免繳錢」！萬人點頭：台灣人超暖

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

關鍵字：

6個月免費接種新冠疫苗流感疫苗把握機會

讀者迴響

