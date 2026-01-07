花蓮全民免費接種新冠疫苗！6月嬰也可打　流感疫苗只剩2千劑

▲▼花蓮擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且自去年10月1日後尚未接種之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，為提升縣民免疫保護力，花蓮自今年1月1日起至2月28日止，擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且114年10月1日以後尚未接種新冠疫苗之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗，請符合資格的縣民把握機會，及早完成接種，接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，冬季為呼吸道傳染病好發季節，新冠及流感病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣。目前本縣由疾管署配撥的公費新冠疫苗數量足夠。

另外，流感疫苗剩餘不足2千劑，數量有限，呼籲尚未接種新冠及流感疫苗的公費對象，尤其為65歲以上長者、幼兒及具慢性病者等高風險族群，請完成接種疫苗及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，請儘速就醫配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

▲流感疫苗剩餘不足2千劑數量有限，民眾把握機會接種，及早增強保護力。



朱家祥指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，花蓮縣截至去年12月31日止，新冠疫苗長者接種率為16.58％（全國20.4%）；流感疫苗長者接種率為46.0％（全國50.3%），花蓮縣長者疫苗接種率皆低於全國平均，因此，提醒65歲以上長者及具慢性病的高風險族群，應積極接種新冠及流感疫苗。



花蓮縣衛生局提醒，農曆春節將近，是家人團聚與旅遊往來的重要時刻，若不慎感染，不僅影響假期行程，也可能增加家中長者與幼兒的健康風險。新冠疫苗擴大接種對象，目的在於把握農曆春節前的黃金時間，讓全民及早獲得保護。請全家大小都能一起接種，不僅保護自己，更是守護家人健康的重要行動。



花蓮13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所均提供新冠、流感疫苗接種服務。

相關資訊請至花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，如有疫情通報或接種相關事宜，請撥打1922防疫專線或花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。

