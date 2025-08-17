全台最高檔美食街　竟賣千元龍蝦、和牛、生蠔

▲維春開發執行董事楊國鼎以「有錢人的灶跤」來形容「春大直」的特殊性。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

若說台北101大樓86樓新開的「饗A Joy」是吃到飽的天花板，那麼饕客口中「含金量最高」的美食商場，則是藏在台北市豪宅區的「春大直」。1樓美食街16間開放式餐飲櫃位，可大啖千元起跳龍蝦、和牛、生蠔料理，2樓以上還有9家餐廳，人均消費再上一層，有被大老闆用來招待VIP的粵菜餐廳，還有「溫體牛界LV」。

▲「春大直」藏身北市大直豪宅區中，是個小而巧、含金量卻十分高的美食商場。（圖／資料照／CTWANT提供）

端出「春大直」開放式美食街最貴料理，「瞞著爹」松葉蟹鮭親丼860元、「傻雞」古早味土閹雞套餐799元、「Little Lam Noodle Bar」 A5和牛順化香辣牛肉麵套餐730元、「小倉屋」極上鰻牛重御膳1500元，還有今年6月的全新品牌「味爵」生蠔塔1880元……，匯集成全台最高檔美食街。

儘管這裡高消費，但不少客人還是願意坐在吧檯，或端著餐點在開放式空間找位子用餐，顛覆對美食街自助即平價的印象。

▲「春大直」主廚市場開放式座位美食街即可見一客要價千元起跳的龍蝦、和牛、生蠔料理，樓上的高檔餐廳人均消費也要1500元起跳。（圖／CTWANT提供）

「春大直」就位於北市大直豪宅聚落、樂群三路上，隔著一大片停車場與豪宅「西華富邦」以及「台北萬豪酒店」對望，周邊還有多棟高級商辦環繞，附近鄰里與人流多為高資產或商務人士。

「春大直停車場最常見的3種車，電動車、古董車和跑車，商場外街邊也經常停一排黑頭車，偶爾可以看到司機或保鑣站在外面等待大老闆用餐；附近豪宅的鄰居，甚至不用司機開車，散步就到。」負責經營的維春開發執行董事楊國鼎接受CTWANT記者專訪表示，「想要好野人買單其實不難，只要把特色做出來」。

「春大直」於2020年9月開幕，2021年3月楊國鼎承擔起管理商場的責任，他意識到商場定位似乎不夠清晰，趁著空間尚未100%進駐，隨即籌備調整定位和店家組成方式，中間巧妙避開2021年5月三級警戒，並於2022年4月疫情尾聲時重新開幕。

楊國鼎帶著記者導覽這間3層樓、樓地板面積僅1700坪，小巧卻含金量十足的商場。1樓規劃主廚市場，從生食到熟食、咖啡到甜點，清酒到紅白酒，甚至各式食材選品樣樣齊全，共16間開放式店家、55個座位，2、3樓則匯聚9家特色餐廳。

楊國鼎介紹，在這裡可以自由穿梭每間店鋪、混搭美食，也可以現買食材跨櫃請店家代客料理，還能在旁邊酒吧點上一杯酒作餐食搭配，就像自家廚房，想怎麼吃，就能怎麼點。

其中，1樓主廚市場的「傻雞」，剛獲得米其林2星主廚江振誠大力推薦進入台灣必比登2025全台500碗中的其中1碗。江振誠在媒體自曝，以前「RAW」就位在「春大直」的隔壁，因此他一個禮拜大概會吃3次「傻雞」！

楊國鼎表示，「傻雞」雖然櫃位不大，大概只有3坪，但生意很好，老闆每天凌晨1點至雞市挑選活雞，溫體以鹽水或甘蔗汁滷雞、煙燻加工，製做成各式口味，由於生意太好，有時甚至必須關掉外送平台。

跟隨楊國鼎腳步來到樓上餐廳，不管在餐飲還是用餐環境，都各有特色。像是2樓的粵式餐廳「朧粵」，由上海米其林2星主廚簡捷明擔任廚藝總監，經常是大老闆宴客、招待VIP的地方；還有3樓被楊國鼎形容為「溫體牛界LV」的「牛琅溫體牛火鍋」，由於堅持每日台南直送新鮮溫體牛，每天最多接待不到100位客人。

然而樓上餐廳，也多屬高檔價位，根據商場調查餐廳人均消費，「九華樓」「Birdy Yakitori燒鳥狂想曲」每人要1500元起跳，「朧粵」「雅室牛排」「牛琅溫體牛火鍋」每人則要2000元起跳。

▲「春大直」有許多高價位餐點，生意卻都相當好。左圖為「瞞著爹」松葉蟹鮭親丼860元，右圖為牛琅溫體牛火鍋人均消費要2000元起跳。（圖／翻攝自春大直、瞞著爹西門壽司丼臉書）

楊國鼎表示，「春大直」跟一般商場經營不同，不是願意支付高額店租就能進駐，原因是這裡的客群特殊、地理位置亦非車水馬龍的市中心，因此更重視品牌的組合，及品牌的獨特性，「餐廳本身必須具備獨特魅力，消費者可以為了它專程而來，才是我們能長遠經營、想引進的對象。」

「春大直」的招商經過層層把關，以「牛瑯」為例，「高檔火鍋店附近已經有好多家，所以當初有意引進火鍋品牌時，就打算以溫體牛火鍋界的天花板『牛瑯』作為市場差異，甚至不惜等了3年時間才籌備開幕。」楊國鼎說。

目前「春大直」經營小有成果，楊國鼎將功勞歸於團隊的自我要求和努力。不過，很快他也看到內用位子不足的問題，上引水產的燒烤區及信義區的特色酒吧給了他靈感，計畫今年在戶外廣場設置座位用餐區或立食區，並喊出年營業額10億元的目標，「天氣好時，客人能自由在戶外喝個小酒、配個餐點，光想就很是愜意！」

