生活 生活焦點

日YTR來台旅遊「蔡英文親推觀光指南」！網羨慕：投妳3次沒回過我

▲▼ 。（圖／）

▲日本YTR喊來台旅遊，吸引蔡英文親自回應。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

有名日本YouTuber在昨（6）日發文說，一年要來台灣 10 次，並且在昨天前往「最喜歡的國家——台灣」，而前總統蔡英文也留言推薦，「可以到台灣的中、南部走走，感受不一樣的台灣味」，讓網友紛紛羨慕喊，「蔡小姐我投妳3次票你沒回過我」。

日本YouTuber「HIKOLOG」昨天發文表示，從今天開始，他要前往自己世界上最喜歡的國家——台灣，「這是 2026 年的第一趟台灣旅行」，他也說，今年給自己訂了一個目標，「一年要來台灣10次」。

「HIKOLOG」表示，這次會一直待在台北，打算大吃各種台灣美食，目標是胖5公斤以上，所以這一趟一定要好好享受在台灣的每一天時光，「台灣的朋友們，之後請多多指教」！

值得一提的是，蔡英文留言說，「已經很多台灣人推薦你美食了，我就不推薦了。歡迎來台灣，10天很長，也可以到台灣的中、南部走走，感受不一樣的台灣味」。

網友也紛紛在該篇留言底下回應，「能獲得小英前總統回文到底是多幸福」、「小英總統不敢再亂教外國人了」、「蔡小姐我投妳3次票你沒回過我」、「竟然能得到小英總統的留言」。

而「HIKOLOG」則特別回應蔡英文，「謝謝您的鼓勵！今後也希望能走訪台灣各地，將台灣不同的魅力分享給更多人，真的非常感謝您」。

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

