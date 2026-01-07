　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

35國齊聚巴黎挺烏！　英法承諾「派兵烏克蘭」對抗俄國威脅

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾在巴黎自願聯盟會議上簽署聲明後握手。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基、馬克宏及施凱爾在巴黎自願聯盟會議上簽署聲明後握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相施凱爾及法國總統馬克宏6日在巴黎「自願聯盟」（Coalition of the Willing）會議上簽署意向聲明，正式承諾一旦烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，將派遣軍隊進駐烏克蘭。不過莫斯科對此長期強烈反對，普丁曾於去年9月警告，任何駐紮烏國的西方部隊都將成為「合法攻擊目標」。

CNN報導，施凱爾在聯合記者會上宣布，「停火過後，英法將在烏克蘭境內建立軍事據點，並建造受保護設施儲存武器裝備，以支持烏克蘭防禦需求。」35國官員6日齊聚巴黎，參與這場去年春季成立以來最大規模聯盟會議，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也出席。

馬克宏則強調，成員國已同意為烏克蘭提供「所有必要資源」，以組成80萬人規模的武裝部隊。他指出，俄國有違背與鄰國和平協議的前科，「這些安全保證是確保和平協定絕不代表烏克蘭投降或面臨新威脅的關鍵。」

但施凱爾也坦言，「唯有普丁願意妥協，我們才能達成和平協議。儘管俄國口頭表態，但普丁尚未展現願意尋求和平的誠意。」美烏去年12月密集外交談判，達成和平協議的希望仍落空，起因於普丁向川普聲稱，烏軍對其住所發動大規模無人機攻擊，但CIA後來評估普丁說法並非事實。

自願聯盟聲明中承諾建立「持續可靠的停火監督機制」，由美國主導並獲其他國家支持，同時部署多國部隊，確保烏國海陸空全方位安全。北約（NATO）祕書長呂特（Mark Rutte）對6日會議成果表示樂觀，「若這項計畫得以落實，普丁絕不會再次試圖攻擊烏克蘭。」

01/05 全台詐欺最新數據

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

