明天午後雷雨擴大　短延時豪雨轟南部

▲周日到下周二午後雷雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(16日)各地晴朗，午後雲林以南和各山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南有局部大雨；明天到下周二南方雲系北移挾帶水氣，午後雷雨區將擴大，西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，南部不排除有短延時豪雨。今天天氣炎熱，局部高溫上看36度以上。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周天氣高溫炎熱，伴隨午後雷陣雨。今天周六環境相對偏乾，各地天氣晴朗穩定，恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢發生，午後雷陣雨發展主要在雲林以南、各地山區，有局部短暫雷陣雨，嘉義以南有局部大雨。

此外，在太平洋高壓勢力南側，南海至菲律賓東方海面雲量偏多，屬於低壓環境，周日到下周二北移間接帶來水氣影響台灣，午後雷陣雨範圍也將擴大。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯說明，周日到下周二屏東、台東可能有不定時出現短暫陣雨或雷雨，午後因熱力作用下，西半部各地有局部短暫雷陣雨，東部則以山區降雨為主，中部山區並有局部較大雨勢，南部不排除發生短延時豪雨。

張竣堯指出，周末兩天大台北地區午後雷陣雨不明顯，降雨集中在新竹以南，但到了下周一、下周二大台北也會有午後雷陣雨發展。至於下周三至下周五環境將再度轉乾，上午多為晴到多雲，午後各地仍有雷陣雨，降雨範圍主要在西半部及東半部山區，有局部短暫雷陣雨。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，周末兩天西半部受偏東風沉降影響，高溫普遍落在34至36度，東半部約31至33度；今天桃園、新竹及南部近山區都有出現36度以上高溫的機會。