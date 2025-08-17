客運違規4年破萬件！最常「超速」　肇事毒駕評鑑照拿甲等

▲客運公車違規和肇事頻傳，遭審計部點名改善。（資料示意圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

客運公車事故頻傳，審計部揭露，過往4年公路客運事故釀2120人死傷，交通違規4年高達1萬681件，其中超速為最大宗，且有客運涉肇事致死、毒駕等重大違規仍獲甲等評鑑。公路局表示，已採取多項措施加強管理外，去年路口稽查和客運查核共1861次，今年迄今也破千次，針對高違規駕駛，正研擬召回訓練機制。

審計部最新報告揭露，公路客運駕駛屢傳闖紅燈、超速等欠妥行為，交通違規案件、事故件數及肇事傷亡人數未見明顯減少，顯示客運安全管理及事故防制措施推動成效仍有待提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審計部指出，公路客運車體龐大、行駛頻繁且里程數高，一旦發生事故往往造成嚴重死傷，根據統計，110至113年度公路客運交通違規案件分別為2,190件、2,472件、3,567件及2,452件，合計達10,681件。

另進一步分析違規原因，前5名依序為高速公路和快速公路超速或不遵守管制規定、一般道路超速、不依規定轉彎或變換車道、闖紅燈或紅燈右轉，以及違規停車或臨停。其中國道和快速公路等超速或不遵守規定有3,038件，一般道路超速有1271件，兩者件數就高達4成，超速違規為最大宗。

審計部表示，雖然113年度公路客運整體違規案件數較111及112年度減少，但仍比110年度增加262件，增幅約11.96%，顯示駕駛行為仍待改善。

▲公路客運交通違規統計。（圖／審計部提供）

此外，客運事故也頻傳，審計部揭露，110至113年度公路客運交通事故件數分別為403件、407件、476件及462件；造成傷亡人數分別為489人、492人、575人及564人，累計死傷高達2,120人。雖然113年度事故件數與傷亡人數較112年度下降，但仍較110及111年度增加，肇因多與「未保持安全間隔或距離」、「未注意車前狀態」及其他不當駕駛行為有關，事故防制成效並未明顯提升。

此外，審計部也點出，公路局辦理112年度公路汽車客運業營運與服務評鑑時，仍有部分業者涉及重大違規，包括闖紅燈、不暫停讓行人、肇事致人傷亡，甚至酒駕或毒駕，但仍獲甲等評級，不利於督促業者正視駕駛違規問題。審計部已函請交通部強化監理機制，並要求業者落實遵守交通規則、加強駕駛管理，以提升行車安全與服務品質。

對此，公路局回應指出，經持續要求及加強管理後，113年客運交通違規案件數為2,452件，較112年的3,567件減少31.26%；交通事故件數亦由476件降至462件，減幅2.94%。

公路局強調，為強化客運安全，已採取多項措施，包括督導業者派任合格駕駛、遵守工時規定、每半年辦理安全教育訓練，並透過動態監控系統偵測車速異常及檢測逾期車輛，建立預警與改善機制。另在路口安全方面，要求業者加強教育訓練與週檢稽查，並由各監理所與地方政府定期聯合查核。

針對客運違規，公路局表示，113年度公路客運查核343次，114年1至7月已達217次；路口稽查方面，113年度辦理1,518次，今年前7月也已稽查886次。同時，針對未禮讓行人違規，公路局要求公司強化輔導、調訓高風險駕駛人，並實施違規扣減補貼機制，每件折減金額由30萬元提高至最高200萬元，且不同補貼項目可重複折減，以強化嚇阻效果。

公路局補充，教育宣導也持續推動，113年共舉辦44場路口停讓行人教育活動，今年前7月則已辦理21場；客運評鑑項目也已將路口停讓納入評分指標。另針對高違規駕駛，正研擬召回訓練機制，以進一步提升行車安全。