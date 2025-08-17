女兒生病！粗心爸「帶兒看醫生」　打給老婆問病情才知帶錯人

▲近期幼兒園陸續開學，感冒病毒在小朋友之間流竄 。（示意圖／翻攝Pexels）

近期幼兒園陸續開學，感冒病毒在小朋友之間流竄，不少家長忙著帶孩子就醫。高雄前鎮「又安心診所」院長王韋力日前在臉書分享一則診間趣事，引發許多網友共鳴。

王韋力表示，一名父親帶著年幼的兒子到診所看診，但當小男孩剛坐上診椅時，父親卻馬上打電話給太太，並對醫師說：「他媽媽叫我帶他來看醫生，我也不知道他怎麼了，我開擴音給你跟她講。」王韋力透過電話詢問：「媽媽，OOO今天怎麼了嗎？」沒想到媽媽卻錯愕回應：「不是啊！是姊姊生病啊，我老公帶弟弟去幹嘛？」

氣氛瞬間凝結，爸爸當場一臉驚恐，眼看一場家庭風暴即將上演，王韋力臨危不亂，機智補位：「對喔～兄妹倆常常一起玩，姊姊生病，弟弟也有可能被傳染。爸爸也是比較小心謹慎的人，才會先主動帶弟弟過來。」媽媽聽後態度立刻轉圜，認同地說：「醫生你說得沒錯，他們每次都會輪流感冒！」王韋力還順勢替爸爸加分：「爸爸很細心，對姊姊弟弟都一樣關心。」

在醫師「補位」下，爸爸馬上找回尊嚴，對電話另一端的太太大聲表示：「我也是聽到弟弟咳了兩聲才帶他來的，等一下還要去接姊姊來！我很忙，但為了孩子這些都沒關係，我來處理就好！」電話掛斷後，父親神情明顯鬆了一口氣，王韋力笑說，兩人當下甚至有種「兄弟間互拍肩膀」的默契。

貼文曝光後，瞬間引起網友熱議，不少網友紛紛留言表示，「雖然看別人覺得很好笑，但我其實很討厭這種爸爸」、「威力醫生拯救了一個家庭該有的戰爭」、「抱歉，作為一個孩子的母親，我完全不覺得這整件事有什麼好笑的，連帶哪個孩子去看診都可以搞錯」、「聽過很多例子，吵著要生小孩的都是爸爸，沒在顧的也是爸爸。跟小孩吵著要養寵物沒兩樣，只知道可愛好玩，麻煩時都丟給別人顧」、「一點都不好笑，什麼叫做來都來了，醫生為什麼要幫助這種一點責任心都沒有的人」。

