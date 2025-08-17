當上班族太浪費！他聽老闆的話辭職創業　7年後「爽賺8700億」

▲ 莫爾納共同創辦的Afterpay以天價賣出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲35歲企業家莫爾納（Nick Molnar）憑藉創業直覺和老闆的神助攻，創辦「先買後付」公司Afterpay，短短7年間就被推特（Twitter）創辦人多西（Jack Dorsey）旗下的Square以290億美元（約新台幣8700億元）天價收購，寫下創業傳奇。

CNBC報導，莫爾納在雪梨成長，家族經營珠寶事業讓他從小對創業產生興趣，「我的父母都是零售創業家，他們教會我交易的細節，以及如何經營零售業」，「我真的覺得零售業已經融入我的血液」，青少年時期就開始在eBay販售家族珠寶，後來還架設獨立網站。

大學畢業後，莫爾納本想學以致用進入金融業，但珠寶事業反倒成了求職阻礙，因為投資銀行看見他履歷上的珠寶生意經驗，就會問他何必找其他工作，「他們會說『你已經有很棒的事業了，為什麼還要來應徵？』這形成了奇怪的矛盾。」

轉機出現在2011年，莫爾納進入澳洲創投公司M.H. Carnegie & Co.工作，未料公司創辦人卡內基（Mark Carnegie）竟成了他創業路上的最大推手，「他每天早上都會問我昨天賣了多少珠寶」，當時網站年營收約200萬澳元（約340萬美元）。

卡內基還會問他，若給他100萬美元發展珠寶事業，他會怎麼做。更令人驚訝的是，這名老闆直接對員工說，「我覺得你待在我的公司太浪費了，我會為你保留一年職位，讓你有信心創業，但你永遠不會回來了。」

於是莫爾納2012年毅然辭職，繼續經營珠寶生意的同時，與鄰居艾森（Anthony Eisen）攜手合作，2014年共同創立Afterpay，主打「先買後付」的創新消費模式。

這個當時看似冒險的商業概念瞄準千禧世代對信用卡的排斥心理，莫爾納解釋，「我知道千禧世代需要另一種選擇，信用卡不會是他們想要管理支出的方式。」儘管現在先買後付服務隨處可見，但在2014年的澳洲幾乎是全新概念。

事實證明他的直覺正確，Afterpay在2021年8月被多西創立的金融科技公司Square（現已更名為Block）以290億美元收購。

回顧創業歷程，莫爾納坦承最初選擇上班是為尋求穩定收入和照顧家庭的安全感，創業初期很多人告訴他，「新創成功率真的很低」，正是卡內基給他的挑戰和保證，才讓他有勇氣踏出關鍵一步。

莫爾納強調，「即使我覺得自己骨子裡就是個企業家，也需要對的人給我信心」，且創投公司工作經驗讓他學到許多，也不像許多新創企業家曾反覆嘗試與受挫，「我沒有過往失敗經驗的包袱，沒有肌肉記憶告訴我這行不通」，缺乏事後諸葛反而成為他的「超能力」。