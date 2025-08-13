桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

▲受到颱風楊柳影響，許多預計降落在桃園機場的航班重飛甚至轉降。（圖／翻攝自YouTube／Taoyuan Airport）



記者楊庭蒝／綜合報導

中度颱風「楊柳」今（13）日下午自台東太麻里登陸，約3小時後從台南七股出海；風雨掃過期間，桃園機場受強側風與風切影響，多架班機一度在北部外海盤旋等待、重飛或轉降。桃園機場YouTube直播湧入大批觀眾，同時觀看一度逼近3千人，聊天室網友頻頻替機長打氣：「歡迎回家」、「辛苦了！」

強陣風讓進場難度升高，接近桃園的多架航班被要求進入等待航線（Holding），在指定空域以「賽道型」軌跡繞行，俗稱「跑操場」，待條件許可再依序進場落地。這是塔台在天候不佳或場面壅塞時的標準程序。

桃園機場公司午間通報，自今早11時起場內側風偏強，為安全起見，入境航班陸續出現重飛與轉降；截至12時50分已有8架因風切轉降，名單包含南方航空CZ3087回航深圳、國泰航空CX466回航香港、可依航空RF511轉降濟州，以及華航CI191、CI151、CI121、CI113、CI111分別轉降台中或那霸。同時，南、北觀景台自11時50分起關閉，B區空橋「綁橋」暫停使用。

傍晚最新統計指出，桃園機場原訂今起降共663架次，取消64架（客運49、貨運15），至15時19分已有26架轉降；南側機坪測得最大瞬間風速達68節，符合空橋綁橋標準，B1～B3三座空橋固定處置。

