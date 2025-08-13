　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

▲受到颱風楊柳影響，許多預計降落在桃園機場的航班重非甚至轉降。（圖／翻攝自YouTube／Taoyuan Airport）

▲受到颱風楊柳影響，許多預計降落在桃園機場的航班重飛甚至轉降。（圖／翻攝自YouTube／Taoyuan Airport）

記者楊庭蒝／綜合報導

中度颱風「楊柳」今（13）日下午自台東太麻里登陸，約3小時後從台南七股出海；風雨掃過期間，桃園機場受強側風與風切影響，多架班機一度在北部外海盤旋等待、重飛或轉降。桃園機場YouTube直播湧入大批觀眾，同時觀看一度逼近3千人，聊天室網友頻頻替機長打氣：「歡迎回家」、「辛苦了！」

強陣風讓進場難度升高，接近桃園的多架航班被要求進入等待航線（Holding），在指定空域以「賽道型」軌跡繞行，俗稱「跑操場」，待條件許可再依序進場落地。這是塔台在天候不佳或場面壅塞時的標準程序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園機場公司午間通報，自今早11時起場內側風偏強，為安全起見，入境航班陸續出現重飛與轉降；截至12時50分已有8架因風切轉降，名單包含南方航空CZ3087回航深圳、國泰航空CX466回航香港、可依航空RF511轉降濟州，以及華航CI191、CI151、CI121、CI113、CI111分別轉降台中或那霸。同時，南、北觀景台自11時50分起關閉，B區空橋「綁橋」暫停使用。

傍晚最新統計指出，桃園機場原訂今起降共663架次，取消64架（客運49、貨運15），至15時19分已有26架轉降；南側機坪測得最大瞬間風速達68節，符合空橋綁橋標準，B1～B3三座空橋固定處置。
 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金門率先宣布　明日上午停班停課
快訊／女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫
趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過
桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家
快訊／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲
恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻
檢查心臟「頭蹭胸手抓乳」猥褻母女！淫醫彰化執業　衛生局說話了
核戰爆發「恐奪全球99%人命」！　驚人模擬曝：美中俄歐幾乎全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／金門率先宣布　明日上午停班停課

南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化背風熱爆　5鄉鎮市飆36度

明天離島船班9航線停航　81航次受影響

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

本島及澎湖估深夜脫離楊柳暴風圈　最快明晨解除海陸警

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

不斷更新／金門率先宣布　明日上午停班停課

南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化背風熱爆　5鄉鎮市飆36度

明天離島船班9航線停航　81航次受影響

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

本島及澎湖估深夜脫離楊柳暴風圈　最快明晨解除海陸警

不斷更新／金門率先宣布　明日上午停班停課

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購！文具、居家、外出周邊都有

南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

百安達成！吳念庭有感魚雷棒助攻火力　得點圈打擊率飆破4成

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

颱風楊柳風雨影響南部　統一獅、台鋼雄鷹留宿北部一晚再南下

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

【神明也敢惹？】女子偷錢母+潑神像液體 被抓竟說是「紓壓」

生活熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

更多熱門

相關新聞

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化5鄉鎮市飆36度

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化5鄉鎮市飆36度

中颱楊柳今(13日)下午1時許自台東太麻里登陸，與狂風襲擊的天氣截然不同的是，彰化縣出現異常高溫，天空烏雲壟罩，竟有5鄉鎮氣溫飆破36度，其中花壇與埔心更達36.6度。許多民眾反映，颱風來襲反而更加悶熱，質疑是否因焚風效應導致。

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

張啓楷質疑重建條例丟包台東！綠轟「不識字」　韓國瑜急喊休息

張啓楷質疑重建條例丟包台東！綠轟「不識字」　韓國瑜急喊休息

電線被吹斷　台中和平3800多戶停電

電線被吹斷　台中和平3800多戶停電

關鍵字：

颱風桃園機場航班風雨應急

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面