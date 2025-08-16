　
大陸 大陸焦點 特派現場

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

記者任以芳／綜合報導

大陸黃山稀有國寶級景色「迎客松」不斷出現「假樹」等不實傳言，引發社會關注。黃山風景區公安以 創新形式，策劃並製作了一部主題鮮明的辟謠短視頻，為這棵千年國寶「驗明正身」，迎客松第十九任守松人胡曉春也現身闢謠。

綜合陸媒報導，黃山迎客松作為中國自然與文化雙遺產的象徵，近年，網路上卻不時冒出「迎客松是塑料模型」「真樹早已枯死」等荒謬言論。黃山公安局網安大隊調查發現，近期謠言多出自某些「網紅孵化機構」。

其操作模式先編造，「景區黑幕」話題、雇傭水軍刷量、吸引廣告分成，單條謠言最高獲利超12萬元人民幣。2025年6月查處的某MCN機構，就曾同時炮製「長城磚塊是泡沫」「灕江山水是投影」等20多個謠言話題。法律專家指出，這類行為已涉嫌大陸《刑法》第291條「編造傳播虛假信息罪」，最高可處七年有期徒刑。

▲▼ 黃山迎客松、十九代守松人打假 。（圖／翻攝 中國互聯網聯合辟謠微博）

▲ 黃山迎客松有十分細心照顧與資料保存。（圖／翻攝 中國互聯網聯合辟謠微博）

實際上，在海拔1670米的玉屏樓前，迎客松的每一根松針都記錄著真實的生命軌跡。迎客松第十九任守松人胡曉春的監測記錄本顯示，2025年7月，樹體日均溫度23.6℃，濕度68%，新發松針2.3釐米；8月10日發現東側二級枝出現3片黃葉並及時處理。

這樣的科學監測已持續19年，形成長達7000多頁的《迎客松健康檔案》，包括樹幹顯微切片、年輪圖譜、針葉光合作用效率等科學數據。大陸中國科學院植物研究所的檢測報告證實，現存迎客松樹齡約1300年，其木質部細胞活性與同齡黃山松完全一致。

▲▼ 黃山迎客松、十九代守松人打假 。（圖／翻攝 中國互聯網聯合辟謠微博）

▲ 黃山迎客松一直被謠傳是假樹，警區公安與守松人拍影片闢謠 。（圖／翻攝 中國互聯網聯合辟謠微博）

黃山風景區公安局推出影片，紀錄玉屏樓派出所與「中國好人」、迎客松第十九任守松人兼義警胡曉春共同亮相。畫面中，胡曉春站在迎客松旁，用15年如一日的守護和詳盡記錄，講述他與這棵國寶樹之間的故事。

黃山風景區早在1981年有迎客松專人守護機制，安排守松人實行全天候看護。胡曉春雖然是所有守松人中最年輕的一位，卻是堅守時間最長的一位。每年超過300天，他都住在山上，工作室僅有一張簡易床、一副桌椅、一台監控電腦和幾件檢測工具，卻是他15年來與迎客松相伴的全部生活。

▲▼ 黃山迎客松、十九代守松人打假 。（圖／翻攝 中國互聯網聯合辟謠微博）

▲黃山風景區公安局推出影片，紀錄玉屏樓派出所、中國好人、迎客松第十九任守松人兼義警胡曉春亮相 。（圖／翻攝 中國互聯網聯合辟謠微博）

在不足7平方米的空間，胡曉春寫下了90多本《迎客松日記》，累計超過140萬字。日記詳細記錄了迎客松的開花時間、新梢萌發節點、松針更替週期，以及應對暴雨、大風、冰雪等極端天氣的保護措施。

「每次寫下『迎客松無異常』，我才會放心。」胡曉春坦言，他堅持「好記性不如爛筆頭」，更希望這份記錄能成為守松人的一種傳承，為後人留下珍貴的歷史資料。

「迎客松的『真』，刻在我的每一次觀察裡，比任何空穴來風都要堅實。」胡曉春說。

玉屏樓派出所所長章旻在接受採訪時強調，「網路不是法外之地，散布謠言必將受到法律懲處。我們將繼續扎根迎客松畔。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

黃山大雪遊客慘摔！登山步道變「溜滑梯」 有人頭朝下滑行彈起

黃山大雪遊客慘摔！登山步道變「溜滑梯」 有人頭朝下滑行彈起

安徽黃山風景區連日降雪，登山步道及樓梯結冰，不少遊客在登山時摔倒，更有人沿山道滑下，失控撞上護欄，驚險萬分。網傳影片顯示，因雪天路滑，登山步道化身「滑梯」，不少擔心摔倒的遊客坐在樓梯上援慢挪動下山，一些站不穩的遊客摔倒後一路沿步道滑下，有人差點滑到步道外，也有人不慎滑下樓梯後連撞數人，甚至有遊客頭朝下疾速滑落，失控撞上護欄。

中國長假旅遊亂象多！旅客黃山睡廁所

中國長假旅遊亂象多！旅客黃山睡廁所

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

暴雨災情一路向北！安徽古村被洪水淹沒 700年元朝古橋再次被沖壞

暴雨災情一路向北！安徽古村被洪水淹沒 700年元朝古橋再次被沖壞

黃山飛來石遭雷擊　傳多名遊客受傷

黃山飛來石遭雷擊　傳多名遊客受傷

關鍵字：

黃山迎客松守松人打假謠言

讀者迴響

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

