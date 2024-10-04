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大陸 大陸焦點 特派現場

中國長假旅遊亂象多！旅客黃山「睡廁所」小西天齊喊差評

▲睡在黃山廁所的遊客們。（圖／翻攝自微博）

▲睡在黃山廁所的遊客們。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國「十一長假」旅遊人潮湧入各地知名景區，安徽黃山山頂有多名遊客擠在景區廁所睡過夜，因「黑神話：悟空」取景地而爆紅的山西小西天景區因旅客塞太久，令現場出現民眾鼓噪大喊「差評」，旅遊亂象成為中國長假期間治理難題。

中國十一長假出現旅遊高峰，也出現不少亂象。綜合中國媒體上游新聞等報導，安徽黃山風景區出現大量遊客，有網友在社交平台上發布貼文，發現在山頂的廁所、餐廳都擠滿了過夜的人。

根據網路圖片顯示，黃山風景區的廁所擠滿了坐在地板上的旅客，餐廳也滿是遊客，但是他們都未就餐。有中國網友在網路上說，長假期間，黃山風景區人流量很大，由於很多旅館無房可訂，不少遊客選擇在廁所、餐廳等地擠著休息，「戶外很冷，發抖的那種，風很大，只能擠在室內休息，廁所很快就擠滿了」。

中國社交平台還出現分享在「黃山窮遊」的過夜攻略，方法1是豪華廁所，方法2是美食廣場。在相關的評論區中，有人回應表示不能夠理解，「窮遊可以住青旅，搭帳篷，而不是睡廁所」。

黃山風景區工作人員表示，景區不建議遊客在廁所過夜，最好先預訂好房間再出行。不過，如果出現這樣的情況，出於人性化考慮，景區方面也會提供基本的服務。

因為「黑神話：悟空」取景地而爆紅的山西隰縣小西天景區，也在長假期間吸引大量遊客前往。

然而因現場人龍排隊長達幾百公尺，等待進入小西天寺廟的人流太多，數千名遊客在烈日下長時間站著，但也未能進入，最終引起現場的民眾鼓噪大喊「小西天，差評」、「差評」。

當地的文旅局為此公開致歉，除了決定實施預約制入景區外，還呼籲當地的民眾暫時讓路給外地旅客先參觀。

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