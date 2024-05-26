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大陸 大陸焦點 特派現場

黃山飛來石遭雷擊　傳出多名遊客受傷

▲▼黃山飛來石遭雷擊　傳出多名旅客受傷。（圖／翻攝上游新聞）

▲飛來石遭雷擊，傳出多名遊客受傷。（圖／翻攝上游新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名景區黃山25日傳出意外，多名遊客在網路上發文表示，有人在「飛來石」附近遭到雷擊受傷，而雷擊所造成的落石，也導致多人擦傷。

根據《上游新聞》報導，遊客尹女士表示，25日和同事一起爬黃山，下午3點左右在猴子觀海附近就開始下雨，「但當時還沒有很多雷聲，但越往西走，雷聲開始多起來，也看到了閃電。」

尹女士在去西海大峽谷方向時遇到一聲很響的雷，「工作人員說西海大峽谷屬於雷區，我們被嚇到了，就去了飛來石方向。」

▲▼黃山飛來石遭雷擊　傳出多名旅客受傷。（圖／翻攝上游新聞）

尹女士說，下午4點左右，她在去飛來石路上一個亭子里看到兩位傷者，「一個是小男孩，（聽說）是在飛來石被雷擊中，意識清醒但表情很痛苦的樣子。因為喊冷，保安給孩子蓋上錫紙（保溫毯）從山上背了下來。」

尹女士還說，「一個女士，是後腦勺被雷劈下來的碎石擊中，出了一些血，還好意識很清醒，被丈夫攙扶著。兩人(傷者)在附近飯店緊急處理後都被索道運下山。另外，還看到了兩三位被碎石擦傷手臂的遊客。」

黃山景區的工作人員表示，當地夏季確實雷電天氣較多，「天都峰當天因為有大風關閉，昨天是因為有雷電預警關閉了，目前遊客仍然可以正常上山遊玩。對人員受傷的情況不太清楚，也沒有接到相關通報。」

飛來石附近飯店的一位工作人員表示，「昨天確實有雷擊擊到石頭，石頭也擋到路了，所以現在正在維修中，人員受傷情況不方便說。」

▲▼黃山飛來石遭雷擊　傳出多名旅客受傷。（圖／翻攝上游新聞）

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