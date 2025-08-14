剛倒進垃圾車「嬰屍秒掉出塑膠袋」！　泰國清潔隊員嚇壞

▲清潔隊員收運垃圾時，突然發現一具嬰屍掉出垃圾袋。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國巴吞他尼府一名垃圾車清運人員14日凌晨在收垃圾時，竟有一具仍連著臍帶與胎盤的男嬰屍體從一個黑色垃圾袋掉出，嚇得他當場愣住。警方目前仍在追查嬰兒父母下落，並將遺體送往法醫部門進行解剖，以釐清死因。

根據The Thaiger報導，巴吞他尼府他雅武里縣警方14日凌晨3時20分接獲通報稱，在一輛垃圾車內發現嬰兒遺體。警方趕往現場，發現這名疑似出生不久的男嬰身上並無明顯外傷，臍帶與胎盤依舊連著，旁邊還有一袋疑似沾滿血跡的棉花，目前皆已被列為證物。

45歲緬甸籍清潔工Kaew Tin表示，他當時正在將垃圾倒進垃圾車內，沒想到垃圾袋破開後，一具嬰兒屍體就這樣掉了出來，讓他嚇得不知所措，隨即通知駕駛同事。

垃圾車駕駛也回憶，當天兩人按照既定路線收運垃圾，卻發現同事動作突然停頓，接著就被告知車上有一具新生兒遺體，從臍帶與胎盤的情況判斷，應該剛出生不久。

警方已著手調查嬰兒父母身分，一旦查明，將依法究責。男嬰遺體則已交由救援基金會志工轉送至法政大學醫院Rangsit分院，進行初步解剖，以釐清死因。