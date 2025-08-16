　
國際

她孕後「滿臉痘+鼻腫大」對比照曝！　醫揭真相：很常見

▲▼大馬女子法拉（Farah Faizal）懷孕後荷爾蒙變化導致她滿臉痘痘、鼻子腫大。（圖／翻攝自X、IG）

▲大馬女子法拉（Farah Faizal）懷孕後荷爾蒙變化導致她滿臉痘痘、鼻子腫大。（圖／翻攝自X、IG，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

懷孕帶來新生命的喜悅，但同時也可能改變女性的外貌。來自馬來西亞的法拉（Farah Faizal）近日在社群平台分享自己懷孕前後的對比照，坦言因荷爾蒙變化導致臉部出現嚴重囊腫型痘痘、鼻子腫大，甚至法令紋與額頭皺紋深刻到讓她「看起來像個老人」。

根據《每日郵報》報導，她上傳的兩張照片中，懷孕前皮膚光滑、氣色紅潤，但懷孕後整張臉泛紅，佈滿痘痘和紅腫，鼻子也明顯變大，額頭與兩頰線條出現深深紋路。

▲▼大馬女子法拉（Farah Faizal）懷孕後荷爾蒙變化導致她滿臉痘痘、鼻子腫大。（圖／翻攝自X、IG）

法拉回憶，大約在懷孕兩個月時就發現膚質開始惡化，痘痘不斷冒出，膚色紅得像曬傷一樣，「我的笑紋慢慢變深，整張臉開始像老人一樣。」

她坦言，隨著懷孕進展，狀況愈來愈嚴重，直到臨近生產，連眉心與額頭紋路都越來越深，讓她幾乎整個孕期都在哭，「為什麼其他孕婦都那麼漂亮、閃閃發光？為什麼只有我變成這樣？」

幸好丈夫與摯友持續給予鼓勵，讓她鼓起勇氣在網路公開經歷。她提醒大眾不要以為懷孕都是「幸福美照」，每位女性都有不同的挑戰，「懷孕不只是可愛的孕肚和胎動，還有許多身體、情緒與心理上的改變，這些都值得被看見。」

法拉於7月順利產子，目前產後一個月，皮膚正慢慢恢復，她也開始進行每月雷射療程幫助修復，「我正在找回自己的樣子，現在進入恢復期，臉部正在逐漸好轉。」

▲▼大馬女子法拉（Farah Faizal）懷孕後荷爾蒙變化導致她滿臉痘痘、鼻子腫大。（圖／翻攝自X、IG）

醫師指出，這種「孕期臉」（pregnancy face）的改變其實並不少見，許多孕婦會出現黑斑、浮腫、眼睛水腫、鼻子變大等狀況。專家解釋，多數症狀與水腫有關，這是孕婦常見的副作用；英國國民保健署（NHS）指出，孕婦身體會比平常儲存更多水分，尤其在炎熱天氣或長時間站立時更明顯。

另外，嚴重的妊娠毒血症（pre-eclampsia）會加劇水腫，若未治療恐有生命危險。荷爾蒙變化也會引發痘痘、黑斑、皮膚敏感與泛紅，甚至造成「孕婦鼻」（pregnancy nose），導致鼻子短暫腫大，專家也強調，這些變化大多在產後幾週內就會逐漸消退。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

孕婦懷孕荷爾蒙馬來西亞東南亞要聞

