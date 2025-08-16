　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

記者蔡紹堅／綜合報導

影石創新（Insta360）日前順利發表最新款的全景無人機A1，創辦人劉靖康為了犒勞員工，從樓上撒出大量現金，吸引下方的員工興奮爭搶。不料，相關影片流出後，竟遭到不少網友批評，影石創新只好發聲明道歉，強調會對員工及管理層進行教育。

根據陸媒報導，影石14日發表了最新款的全景無人機A1，並預計明年1月正式發售。產品順利發表後，影石特別舉行了一場犒勞活動，創辦人劉靖康也親自出席，並從樓上向下方的員工撒出大量現金，據傳多達20萬元人民幣（約82萬元新台幣）。

影石員工爭搶現金的影片也很快在網路上流傳，但沒想到引來了大量網友的批評，「這行為不好，漂了。」「搞得挺熱鬧，一個人也拿不了幾百。」「上市公司這樣太俗氣了吧？」「能不能穩重一點！」

▲老闆朝著樓下撒出大量現金鈔票。（圖／翻攝微博）

▲▼Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了。（圖／翻攝微博）

不過，也有一些網友非常羨慕，「我老闆也這麼大方就好了。」「這樣員工能更有凝聚力啊！」「不用管別人怎麼想，員工老闆開心就好了！」

對於批評，影石15日晚間發出道歉聲明，聲明中提到，當天晚上，無人機項目團隊的百餘名員工（以研發人員為主）在公司深圳辦公室內舉行小規模團建活動。過程中，公司董事長以個人薪金通過現金紅包派發的方式參與互動。

聲明中指出，公司管理層在獲悉媒體報導後，深刻認識到該事件在社會公眾中可能造成的影響，以及對公司品牌形象的潛在影響，並針對該事件，公司已全面檢視內部管理行為規範漏洞，立即強化相關行為規範，對員工及管理層進行教育，確保全體員工和管理層在任何場合的言行均能符合上市公司公眾形象的要求。

聲明的最後也強調，「再次對本次事件造成的社會輿論影響表達歉意。公司將持續深化規範措施，努力為廣大投資者持續帶來更好的回報。」

影石創新是中國大陸智慧影像設備龍頭，旗下品牌Insta360在全景相機市場的佔有率穩居第一，在運動相機市場的佔有率也已爬上第二。

▼下方的員工興奮爭搶鈔票。（圖／翻攝微博）

▲▼Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「AV女優接客價碼」瘋傳　他揭真相：女優每天累爆了
譚艾珍揭「反對普發1萬原因」　才轟爛政策再放話
澤倫斯基宣布：18日赴華府會川普　討論「終戰細節」
快訊／國道嚴重車禍！遊覽車頭破洞、多車爛毀
家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

陸歌手唱一半棚架倒塌　砸中觀眾席2死3重傷

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

「雙普會」後俄方透露空中交通或將恢復　雙邊進一步正常化磋商

一石激起千層浪！雙普會「歷史性會晤」　俄突破西方3年孤立外交

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

陸歌手唱一半棚架倒塌　砸中觀眾席2死3重傷

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

「雙普會」後俄方透露空中交通或將恢復　雙邊進一步正常化磋商

一石激起千層浪！雙普會「歷史性會晤」　俄突破西方3年孤立外交

陳子豪擺短棒順勢下戰術　葉總鼓勵：大膽去做

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

獨家／成人展最特別攤位「幫女優穿衣服」　TRE執行長：別只在網路看

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

大陸熱門新聞

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

影／普丁5回望！美B-2戰機編隊飛過頭頂

陸歌手唱一半棚架倒塌　觀眾2死3重傷

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

金燦榮：武統台灣可能將台積電收歸國有

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金 第二名全程未使用遙控器

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」被罵翻

賴提「終戰」未談「抗日」　陸國台辦批「喪失民族立場」

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

27歲陸甜美網紅「突發腦溢血」過世

更多熱門

相關新聞

天空下起「鈔票雨」　他撒錢原因曝光

天空下起「鈔票雨」　他撒錢原因曝光

美國底特律市（Detroit）東區6月27日竟然下起「現金雨」，只見一架直升機盤旋空中，豪邁撒下一張張鈔票，路過民眾紛紛驚呼瘋搶。原來，這是一場告別儀式，紀念當地一位備受敬愛的長輩湯瑪士（Darrell Thomas）。

信義區大撒鈔險釀踩踏　網紅罰15萬

信義區大撒鈔險釀踩踏　網紅罰15萬

兒子結婚太開心　誇張爸「租飛機空中撒錢」

兒子結婚太開心　誇張爸「租飛機空中撒錢」

男網紅「站馬路中央撒錢」　路人捨命衝車陣

男網紅「站馬路中央撒錢」　路人捨命衝車陣

網紅撒錢險釀災！許淑華呼籲北市府規範　「避免梨泰院慘劇上演」

網紅撒錢險釀災！許淑華呼籲北市府規範　「避免梨泰院慘劇上演」

關鍵字：

Insta360影石撒錢

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面