Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

記者蔡紹堅／綜合報導

影石創新（Insta360）日前順利發表最新款的全景無人機A1，創辦人劉靖康為了犒勞員工，從樓上撒出大量現金，吸引下方的員工興奮爭搶。不料，相關影片流出後，竟遭到不少網友批評，影石創新只好發聲明道歉，強調會對員工及管理層進行教育。

根據陸媒報導，影石14日發表了最新款的全景無人機A1，並預計明年1月正式發售。產品順利發表後，影石特別舉行了一場犒勞活動，創辦人劉靖康也親自出席，並從樓上向下方的員工撒出大量現金，據傳多達20萬元人民幣（約82萬元新台幣）。

影石員工爭搶現金的影片也很快在網路上流傳，但沒想到引來了大量網友的批評，「這行為不好，漂了。」「搞得挺熱鬧，一個人也拿不了幾百。」「上市公司這樣太俗氣了吧？」「能不能穩重一點！」

▲老闆朝著樓下撒出大量現金鈔票。（圖／翻攝微博）



不過，也有一些網友非常羨慕，「我老闆也這麼大方就好了。」「這樣員工能更有凝聚力啊！」「不用管別人怎麼想，員工老闆開心就好了！」

對於批評，影石15日晚間發出道歉聲明，聲明中提到，當天晚上，無人機項目團隊的百餘名員工（以研發人員為主）在公司深圳辦公室內舉行小規模團建活動。過程中，公司董事長以個人薪金通過現金紅包派發的方式參與互動。

聲明中指出，公司管理層在獲悉媒體報導後，深刻認識到該事件在社會公眾中可能造成的影響，以及對公司品牌形象的潛在影響，並針對該事件，公司已全面檢視內部管理行為規範漏洞，立即強化相關行為規範，對員工及管理層進行教育，確保全體員工和管理層在任何場合的言行均能符合上市公司公眾形象的要求。

聲明的最後也強調，「再次對本次事件造成的社會輿論影響表達歉意。公司將持續深化規範措施，努力為廣大投資者持續帶來更好的回報。」

影石創新是中國大陸智慧影像設備龍頭，旗下品牌Insta360在全景相機市場的佔有率穩居第一，在運動相機市場的佔有率也已爬上第二。

▼下方的員工興奮爭搶鈔票。（圖／翻攝微博）

