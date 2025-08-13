彰化人哀怨！納陸警範圍但正常上班課「預報員曝原因了」

▲楊柳颱風。（圖／中央氣象署）

記者鄺郁庭／綜合報導

中颱「楊柳」預計今（13）日中午登陸，中央氣象署將14縣市列入陸上警報範圍，共9縣市於昨晚宣布停班課，包括雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東與澎湖。其中，彰化縣雖列入陸警但並未停班課，就有不滿民眾在網上抱怨。貼文吸引氣象署預報員鄭傑仁留言，「本來就不是陸警=有防災假的」。

有網友在Threads貼出陸警警報範圍圖，「是說彰化有在陸警內但正常上班上課這樣，咕嚕咕嚕。」貼文下方就有人搖頭，「這我必須客觀地說，活了快30年，通常這種東部來的穿心颱，彰化根本都無風無雨，頂多颱風過後隔天風比較大而已，到底是要放什麼颱風假？」

其他網友也紛紛留言，「不得不說，有時候隔天的風比較大好像真的太大，咕嚕咕嚕等級的那種」、「這是正常現象，這個陸警就是暴風圈有蓋到，管他風雨怎樣，一定會發」、「彰化要放隔天啊！隔天都很可怕耶～」

貼文還引來氣象署預報員鄭傑仁留言，「本來就不是陸警=有防災假的，以前輕度颱風影響即使有陸警，也是乖乖上班上課。」

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天上午8時位在台東的東南方約130公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東東南方130公里海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。