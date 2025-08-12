楊柳颱風逼近！　桃捷：將依颱風動態滾動式調整營運

▲桃捷公司全面檢視防颱整備工作。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應今年第11號颱風「楊柳」持續逼近臺灣，桃捷公司已全面檢視防颱整備工作，確保捷運系統和旅客的安全，目前列車依時刻表正常發車，同時根據防颱防洪SOP進行布署及應變準備，並持續密切注意颱風動向。

桃捷公司12日表示，在颱風警報期間，將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並於第一時間透過官網、臉書粉絲團、「i搭桃捷」APP及全線各車站旅客資訊系統與廣播系統，同步發布最新營運資訊，請民眾留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃捷公司提醒，若桃園市、新北市、或臺北市政府任一宣布停班，桃園捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車每15分鐘一班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車則正常運行，滿足通勤需求。

▲桃捷公司全面檢視防颱整備工作。（圖／桃捷提供）

在颱風警報期間，將視颱風影響狀況，依照「桃園市大眾捷運系統旅客運送規則」及桃捷公司「行車運轉作業程序」，調度列車降速行駛，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，而普通車仍維持15分鐘班距。若風速達一定標準，系統將暫停營運。

桃捷公司將視颱風動態，提前發布颱風期間最新營運資訊於官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP，請旅客隨時留意相關訊息。若有關於機場捷運營運狀態的詢問，請於上午6時至晚上24時，撥打桃捷公司客服專線(03)286-8789，由專人提供相關搭乘資訊。