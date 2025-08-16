今明37℃　2「熱帶擾動」醞釀有不確定性

▲今明高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天受到太平洋高壓影響，高溫上看37度。未來兩、三天，南海、台灣東南方各有「熱帶擾動」醞釀，模式有不確定性，還需持續觀察。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(16、17日)兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中午前後紫外線達危險級，全台最高氣溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率；清晨東半部局部地區偶有零星降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至34度。

▲南海有「熱帶擾動」醞釀，未來偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另一「熱帶擾動」醞釀，偏北遠離。（圖／洩天機教室）



最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週一至週三(18至20日)各地大多晴時多雲、仍悶熱。因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後常有較強的對流發展，應注意；其他時間局部地區偶有零星降雨的機率。下週四、五(21、22日)各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率。

最新(15日20時)模式模擬顯示，未來兩、三天，南海有「熱帶擾動」醞釀；歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)模擬皆為偏西北往海南島方向進行；此外，台灣東南方有另一「熱帶擾動」醞釀，歐、美模式模擬皆偏北遠離。兩個擾動、無論是否發展成颱風？對台亦無影響。不過，模式有「不確定性」、且將持續調整，應繼續觀察。