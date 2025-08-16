颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天找到了　已成冰冷浮屍

▲颱風天闖布袋管制區海釣，28歲男落海4天尋獲已成浮屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

台南一名林姓男子(28歲)於13日中颱楊柳侵台期間與好友前往嘉義布袋好美出海口岸際堤防釣魚，未料過程中林男失足墜海，當場遭大浪捲走失蹤。經海巡連日搜救後，於今(16日)上午8時許於布袋北堤外海尋獲林男，遺體泡水多日，已經浮腫、明顯死亡。

海巡署中部分署指出，受到楊柳颱風影響，嘉義縣府12日下午及針對東石、布袋等沿海地區進行限制，但林男不顧風浪，13日當天與好友相約釣魚，並闖入管制區域、好美出海口岸際，過程中不慎失足墜海，身影當場遭狂浪吞沒；一旁友人見狀後趕緊報案求救。

海巡人員趕抵現場時，因天候狀況極度惡劣，恐危及搜救人員安全，因此只好暫停搜索，直到14日楊柳出海遠離後，才出動無人機、35噸艇、30P艇及巡邏人力投入救援。搜救行動持續4天，直到今早8時許終於在布袋北堤外海發現人影，進一步確認，正是先前落水的林男，已經明顯死亡，後續將遺體打撈上岸，由法醫相驗釐清。

海巡署中部分署表示，落水地點為嘉義縣政府因颱風來襲依法公告之管制區域，釣客與遇難者無視禁令仍擅自進入釣魚，海巡署除了把握黃金救援時刻動員外，對於違規者「零容忍」，直接將該報案同行釣客開立舉發單，將依災害防救法函送嘉義縣政府裁處罰鍰新台幣5到25萬元。