　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天各地天氣高溫炎熱36度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天各地天氣高溫炎熱，桃園市橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣為黃色燈號。迎風面基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫陣雨；明起南方水氣移入，台東、屏東有雷雨機率。

根據中央氣象署資料指出，今（16日）各地大多為晴朗穩定的天氣，環境吹偏東風，迎風面基隆北海岸、宜蘭、臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南地區、中部以北近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請留意午後天氣變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高溫特報。（圖／中央氣象署）

▲高溫特報。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，東半部高溫約31-33度，西半部普遍可以來到34-35度，尤其桃竹地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱，中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出請注意做好防曬並多補充水分。

8/17(日)-8／19(二)南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯，其中在西半部地區及其他山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨發生的機率；清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普丁：2022年若川普當美國總統不會有俄烏戰爭
快訊／雙普會結束！　普丁：雙方已達成協議
36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨
快訊／川普、普丁碰面笑著握手　畫面曝光
快訊／川普、普丁峰會結束　會談將近3小時
川普普丁會面登場　雙邊聚焦俄烏停火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Melody當英文老師！　吸金超過2000萬

今明37℃　2「熱帶擾動」醞釀有不確定性

熱帶擾動可能成颱　專家：水氣增多、不穩定度增大

準男大生爬「大同山電塔」拍照被電死　李怡貞嘆：影音影響超預期

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

林逸欣婚禮小物秒殺缺貨！林爸爸診所加「1規則」　補貨時間曝

家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

若想要「台大醫師」名號！蒼藍鴿曝醫科讀哪非關鍵：這2招容易得多

快訊／22:18花蓮縣近海規模4「極淺層地震」　最大震度2級

愛喝這款健康飲品「中風機率大增」！腎臟醫：女性更明顯

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

Melody當英文老師！　吸金超過2000萬

今明37℃　2「熱帶擾動」醞釀有不確定性

熱帶擾動可能成颱　專家：水氣增多、不穩定度增大

準男大生爬「大同山電塔」拍照被電死　李怡貞嘆：影音影響超預期

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

林逸欣婚禮小物秒殺缺貨！林爸爸診所加「1規則」　補貨時間曝

家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

若想要「台大醫師」名號！蒼藍鴿曝醫科讀哪非關鍵：這2招容易得多

快訊／22:18花蓮縣近海規模4「極淺層地震」　最大震度2級

愛喝這款健康飲品「中風機率大增」！腎臟醫：女性更明顯

快訊／普丁：2022年若川普當美國總統不會有俄烏戰爭

樂天嘎琳爆當富商小三「拍廣告前急提1要求」！知情人士：怕有人吃醋

詐欺犯出監狂炫騙300萬只罰7千　北監3點回應：不再給他假釋機會

快訊／雙普會結束！　普丁：雙方已達成協議

「穩定幣」對全球地緣政治面貌的影響

Melody當英文老師！　吸金超過2000萬

快訊／川普、普丁峰會結束　會談將近3小時

法國女生吃不胖有原因！6個法式優雅飲食與生活習慣公開

英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

保護令生效8天仍狂傳訊息逼上床　恐怖前男友下場曝光

見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？

生活熱門新聞

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

家長「偷渡小孩」看鬼滅還罵人　影城怒了

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴傻眼了

颱風後菜價漲不停！營養師推2類蔬菜「美味營養又省錢」

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

尪「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她！過來人1招解鎖

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

青鳥代替台大學生發文反核　百人嗆翻

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

林逸欣婚禮小物爆紅！補貨日、限購規則曝

更多熱門

相關新聞

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

明天(16日)各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南有局部大雨；周日到下周二南方雲系北移，水氣增多，午後雷雨區擴大至西半部和各山區，南部有局部短延時豪雨。未來一周將有2個熱帶擾動發展，影響台灣機率低。

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

飆38℃熱爆！　台灣東南方、南海有「熱帶擾動」醞釀

飆38℃熱爆！　台灣東南方、南海有「熱帶擾動」醞釀

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

關鍵字：

氣象

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

川普：半導體關稅最高可能到300％

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

國產「MG G50 Plus」MPV試駕

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

雲豹養賴品妤？總座急發內部信澄清

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面