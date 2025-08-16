36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

▲今天各地天氣高溫炎熱36度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天各地天氣高溫炎熱，桃園市橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣為黃色燈號。迎風面基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫陣雨；明起南方水氣移入，台東、屏東有雷雨機率。

根據中央氣象署資料指出，今（16日）各地大多為晴朗穩定的天氣，環境吹偏東風，迎風面基隆北海岸、宜蘭、臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南地區、中部以北近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請留意午後天氣變化。

▲高溫特報。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，東半部高溫約31-33度，西半部普遍可以來到34-35度，尤其桃竹地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱，中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出請注意做好防曬並多補充水分。

8/17(日)-8／19(二)南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯，其中在西半部地區及其他山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨發生的機率；清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。