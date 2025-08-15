　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛成年被詐團當「免費」車手　嘉義男下場要關1年3個月

記者黃翊婷／綜合報導

年輕男子小豪（化名）剛成年就加入詐團擔任取款車手，並協助詐團向受害者收取20萬8000元現金，結果他不僅沒有獲得說好的報酬，還因此吃上官司。嘉義地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處小豪有期徒刑1年3個月。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲小豪剛成年就加入詐團當車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐團成員在2023年10月間透過臉書張貼不實投資廣告，成功吸引受害者A女的注意，等到A女依據廣告內容添加LINE好友，詐團成員再偽裝成楊姓網友，推薦A女下載假的投資APP，佯稱可以依照建議進行投資，但要先匯款至指定帳戶才能開始使用相關服務。

A女誤信詐團話術，在同年10月間陸續匯款。詐團成員食髓知味，便在同年11月傳訊息給A女，聲稱必須再提供20萬8000元的資金，才能取得完整獲利，雙方相約在某咖啡店碰面交付金錢。

接著，小豪依照詐團成員指示，佯裝成投資公司外務經理前往咖啡店與A女碰面，並交付一張現金收據，再收下20萬8000元現金。後來A女發現被騙，憤而報警，小豪很快就被檢警循線逮住。

嘉義地院法官認為，案發時小豪剛成年，卻選擇加入詐團擔任車手，還使用偽造的工作證、現金收據，向A女收取款項，行為確實不妥，考量到他已經坦承涉犯詐欺、洗錢、行使偽造私文書等犯行，在本案中也沒有獲得報酬，但他至今仍未與A女達成和解，也沒有賠償相關損害，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年3個月，全案仍可上訴。

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義地院詐騙

