「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

▲核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席 。（圖／中選會提供）



記者崔至雲／台北報導

核三延役公投電視政見發表會最後一場今（15日）舉行，正方代表人、和碩聯合科技董事長童子賢直言，台灣因為過去錯誤反核政策，付出很高的代價，尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燒煤火力發電廠，跟燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，這更是荒謬，呼籲大家823支持核三延役公投，「告訴我們的政府，我們讚成核三延役」。

童子賢一開始先用台語表示，「8月23，核三延役公投，請大家出來投票。咱用選票來嘎政府講，我們需要電，咱贊成核三延役」。不管是高科技、小生意。電的成本，品質對產業與對老百姓生活都很要緊，8月23請大家來投票，共同支持核三延役，也是共同來支持台灣的經濟發展跟未來。

接著童子賢指出，台電主管經常說「台灣不缺電」，如果拼命用高污染煤炭，使用昂貴又供應不穩定的天然氣，台灣當然不缺電。但是台灣是要需要經濟實惠的電、高品質、穩定的電、降低污染、不排碳的電。

童子賢說明，台灣今年2025年的高科技產品出口仍然十分暢旺。先進半導體晶片製造、AI伺服器製造、AI筆電電腦製造都是台灣的強項，帶動經濟淡季不淡。2025上半年台灣對美出超，已經超越2023年一整年的出超了。但是，上述高科技產品的製造，以及在台灣即將大量設立的的AI運算中心，要實踐的算力即國力的策略佈局，都需要大量的、不排碳的電力。

童子賢提到，全世界二年內要開徵碳稅，如果台電的發電一直含很高的碳，台灣的企業在產品行銷國際的時候，會面臨被課徵高昂碳稅的威脅，會失去競爭力。台灣跟全世界一樣，推廣電動車的普及應用，可以相當程度用減少燃油車造成的pm2.5空污，也改善二氧化碳排放。台灣二氧化碳排放來源之中，交通運輸車輛燃油佔了12.5%左右的污染源。此外台電2024年發電2833億度，產生的1.4億噸的二氧化碳當量，這是佔台灣54%污染源。這兩者加總起來占台灣66.5%污染源。因此推動電動車，推動台電的發電減碳，可以從根本來改善台灣的二氧化碳排放。

「電動車的普及，跟AI中心運算、先進晶片製造一樣。都需要電，尤其是需要不排碳的電」，童子賢表示，為了維持台灣的產業競爭力，為了維持台灣的經濟繁榮，台電要充足供應不排碳的電，政府也要爭取主動改革。不要產業推一下台電才動一下有這種被動心態。

童子賢說，他最近聽到一種反核論調，說核三延役不重要，說核三發電一年只佔6%，發電量很小，所以不值得重視。但他認為這是錯誤的見解 ，這6%的電非常重要，尤其這是價格便宜，而且是不排碳的電力，怎麼會不重要？看看台灣發展綠能多年，風力發電去年只貢獻3.6%，太陽能發電只貢獻5.3%。風力發電跟太陽光電，發展了十幾年，都已經滿山遍野了，但個別的發電量，都不到核三的發電量。因此這6%不排碳的電，是非常珍貴，怎麼輕易說把它廢除呢？尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燃燒煤火力發電廠，跟燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，這更是荒謬。

童子賢提到，除了核電，我們可以用的不排碳發電，還包括成本低廉的水力發電。這是五、六十年前兩蔣年代與三十年前李登輝總統擔任台北市長年代所留下來的建設。現在的水力仍可以貢獻台灣2.5%發電，這2.5%也是很珍貴的。靠著「古老的綠能」的水力發電疊加上去，所謂「綠能」才勉強超過10 %，這就是台灣天然的環境所限制，每一度不排碳的電都很珍貴，因此他要呼籲透過公投重啟核三，來增加台灣的不排碳發電。

童子賢直言，推動綠能的人士有一個很奇怪的思維，他們發展綠電不是要挽救地球暖化，不是要改善台灣空汙，很多人推展綠電就是忙著要打擊核電。這態度十分扭曲。他呼籲，地球暖化迫在眉睫，而且台灣為了降低民生電價，為了維持高科技競爭力，為了經濟發展，應該讓核能跟綠能攜手來幫忙。

童子賢說，台灣因為過去錯誤反核政策，付出很高的代價。過去九年政府努力發展綠能，但是台灣碳排越來越高，台灣的減碳成績在全世界先進工業國家中，處在後段班、放牛班的地位。有人可能人以為碳排提高，是台灣這10年來經濟發展導致用電量大幅提升，所以碳排跟著提高？其實不是。台灣在過去10年的用電只成長了11.8%。其實台灣用電成長率在過去10年，低於全世界用電成長的25%。台灣會面臨碳排放逐漸惡化，主要就是因為反核的緣故。

童子賢說，很難想像台灣曾經有很好的不排碳發電成績，那是在40年前1986年，那時不排碳發電比例是62%。後來到了李登輝的年代還能維持不排碳發電在30%。阿扁跟馬英九的年代，大致維持在20到22%不排碳發電。到了2024年，不排碳發電已經降低到17%。每況愈下，令人擔憂。在廢除核三之後，不排碳發電數字更只剩下12.8%。

童子賢說明，聯合國跨政府氣候變遷小組IPCC，呼籲全世界碳排必須要在2030年減少42%，才能讓地球避免發生超過1.5度的暖化。而台灣過去20年，正在背道而馳，廢除核電之後，會離減碳這個目標越來越遠。廢除核電，我們的發電排碳高達87%。這是先進工業國家裡面最糟糕的成績，是一個令人汗顏的成績。

童子賢直言，最近八年，政府這麼努力發展綠能。但是是因為台灣先天土地狹窄，發展綠能困難重重。這就是台灣必須認清的現實，台灣寸土寸金，珍貴的土地無法承受大量綠能的衝擊。因此這就是今天說明會的主題，他問，為什麼要草率關掉核三的不排碳發電？為什麼要悄悄規劃重啟麥寮火力發電廠、重啟興達火力發電廠呢？為什麼不讓核電跟綠電攜手合作，共同幫助台灣的環境，也共同幫助台灣的經濟呢？

童子賢說，其實不只是台灣，而且全世界都一樣，聯合國國際原子能總署的署長，在去年曾經發表談話，如過沒有核能的幫忙，綠能獨木難支，無法單獨對抗地球暖化。要完成這個重大使命，一定要核能來幫忙。他也曾經說過，台灣的太陽光電+風力發電只有8.9%，這是救不了地球暖化，也無法滿足台灣產業對於不排碳電力的需求，你一定需要要核電的幫忙。

我們看看全世界的情形。

童子賢表示，在全世界，發展30年的風力發電貢獻佔比是8.1 %，太陽能發電則是6.9 %，兩者合計是15 %。這15 %，雖然比台灣的8.9%高，但是也救不了地球暖化。認清的這個事實，因此過去10年，全世界先進國家又重新認識核能發電對維持經濟發展，與挽救地球暖化的重要性。因此在2023年卡達舉行的COP28氣候變遷會議，22個主要的工業國家領袖，包括英、法、美、日、韓與加拿大，共同發表聲明，希望在2050年之前讓核電再增加，成為現在的二倍，只有這樣才可以挽救地球暖化的危機。

童子賢說，在台灣，如果核二、核三存在，馬上可以貢獻額外的10%到11%的不排碳發電馬上可以把台灣的成績提升兩倍上來，不排碳發電可以上升到24%。台灣因此可以脫離放牛班，他的見解是，每一度不排碳的電都很珍貴，讓核電來幫忙。