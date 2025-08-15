　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

▲▼ 核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席 。（圖／中選會提供）

▲核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席 。（圖／中選會提供）

記者崔至雲／台北報導

核三延役公投電視政見發表會最後一場今（15日）舉行，正方代表人、和碩聯合科技董事長童子賢直言，台灣因為過去錯誤反核政策，付出很高的代價，尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燒煤火力發電廠，跟燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，這更是荒謬，呼籲大家823支持核三延役公投，「告訴我們的政府，我們讚成核三延役」。

童子賢一開始先用台語表示，「8月23，核三延役公投，請大家出來投票。咱用選票來嘎政府講，我們需要電，咱贊成核三延役」。不管是高科技、小生意。電的成本，品質對產業與對老百姓生活都很要緊，8月23請大家來投票，共同支持核三延役，也是共同來支持台灣的經濟發展跟未來。

接著童子賢指出，台電主管經常說「台灣不缺電」，如果拼命用高污染煤炭，使用昂貴又供應不穩定的天然氣，台灣當然不缺電。但是台灣是要需要經濟實惠的電、高品質、穩定的電、降低污染、不排碳的電。

童子賢說明，台灣今年2025年的高科技產品出口仍然十分暢旺。先進半導體晶片製造、AI伺服器製造、AI筆電電腦製造都是台灣的強項，帶動經濟淡季不淡。2025上半年台灣對美出超，已經超越2023年一整年的出超了。但是，上述高科技產品的製造，以及在台灣即將大量設立的的AI運算中心，要實踐的算力即國力的策略佈局，都需要大量的、不排碳的電力。

童子賢提到，全世界二年內要開徵碳稅，如果台電的發電一直含很高的碳，台灣的企業在產品行銷國際的時候，會面臨被課徵高昂碳稅的威脅，會失去競爭力。台灣跟全世界一樣，推廣電動車的普及應用，可以相當程度用減少燃油車造成的pm2.5空污，也改善二氧化碳排放。台灣二氧化碳排放來源之中，交通運輸車輛燃油佔了12.5%左右的污染源。此外台電2024年發電2833億度，產生的1.4億噸的二氧化碳當量，這是佔台灣54%污染源。這兩者加總起來占台灣66.5%污染源。因此推動電動車，推動台電的發電減碳，可以從根本來改善台灣的二氧化碳排放。

「電動車的普及，跟AI中心運算、先進晶片製造一樣。都需要電，尤其是需要不排碳的電」，童子賢表示，為了維持台灣的產業競爭力，為了維持台灣的經濟繁榮，台電要充足供應不排碳的電，政府也要爭取主動改革。不要產業推一下台電才動一下有這種被動心態。

童子賢說，他最近聽到一種反核論調，說核三延役不重要，說核三發電一年只佔6%，發電量很小，所以不值得重視。但他認為這是錯誤的見解 ，這6%的電非常重要，尤其這是價格便宜，而且是不排碳的電力，怎麼會不重要？看看台灣發展綠能多年，風力發電去年只貢獻3.6%，太陽能發電只貢獻5.3%。風力發電跟太陽光電，發展了十幾年，都已經滿山遍野了，但個別的發電量，都不到核三的發電量。因此這6%不排碳的電，是非常珍貴，怎麼輕易說把它廢除呢？尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燃燒煤火力發電廠，跟燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，這更是荒謬。

童子賢提到，除了核電，我們可以用的不排碳發電，還包括成本低廉的水力發電。這是五、六十年前兩蔣年代與三十年前李登輝總統擔任台北市長年代所留下來的建設。現在的水力仍可以貢獻台灣2.5%發電，這2.5%也是很珍貴的。靠著「古老的綠能」的水力發電疊加上去，所謂「綠能」才勉強超過10 %，這就是台灣天然的環境所限制，每一度不排碳的電都很珍貴，因此他要呼籲透過公投重啟核三，來增加台灣的不排碳發電。

童子賢直言，推動綠能的人士有一個很奇怪的思維，他們發展綠電不是要挽救地球暖化，不是要改善台灣空汙，很多人推展綠電就是忙著要打擊核電。這態度十分扭曲。他呼籲，地球暖化迫在眉睫，而且台灣為了降低民生電價，為了維持高科技競爭力，為了經濟發展，應該讓核能跟綠能攜手來幫忙。

童子賢說，台灣因為過去錯誤反核政策，付出很高的代價。過去九年政府努力發展綠能，但是台灣碳排越來越高，台灣的減碳成績在全世界先進工業國家中，處在後段班、放牛班的地位。有人可能人以為碳排提高，是台灣這10年來經濟發展導致用電量大幅提升，所以碳排跟著提高？其實不是。台灣在過去10年的用電只成長了11.8%。其實台灣用電成長率在過去10年，低於全世界用電成長的25%。台灣會面臨碳排放逐漸惡化，主要就是因為反核的緣故。

童子賢說，很難想像台灣曾經有很好的不排碳發電成績，那是在40年前1986年，那時不排碳發電比例是62%。後來到了李登輝的年代還能維持不排碳發電在30%。阿扁跟馬英九的年代，大致維持在20到22%不排碳發電。到了2024年，不排碳發電已經降低到17%。每況愈下，令人擔憂。在廢除核三之後，不排碳發電數字更只剩下12.8%。

童子賢說明，聯合國跨政府氣候變遷小組IPCC，呼籲全世界碳排必須要在2030年減少42%，才能讓地球避免發生超過1.5度的暖化。而台灣過去20年，正在背道而馳，廢除核電之後，會離減碳這個目標越來越遠。廢除核電，我們的發電排碳高達87%。這是先進工業國家裡面最糟糕的成績，是一個令人汗顏的成績。

童子賢直言，最近八年，政府這麼努力發展綠能。但是是因為台灣先天土地狹窄，發展綠能困難重重。這就是台灣必須認清的現實，台灣寸土寸金，珍貴的土地無法承受大量綠能的衝擊。因此這就是今天說明會的主題，他問，為什麼要草率關掉核三的不排碳發電？為什麼要悄悄規劃重啟麥寮火力發電廠、重啟興達火力發電廠呢？為什麼不讓核電跟綠電攜手合作，共同幫助台灣的環境，也共同幫助台灣的經濟呢？

童子賢說，其實不只是台灣，而且全世界都一樣，聯合國國際原子能總署的署長，在去年曾經發表談話，如過沒有核能的幫忙，綠能獨木難支，無法單獨對抗地球暖化。要完成這個重大使命，一定要核能來幫忙。他也曾經說過，台灣的太陽光電+風力發電只有8.9%，這是救不了地球暖化，也無法滿足台灣產業對於不排碳電力的需求，你一定需要要核電的幫忙。
我們看看全世界的情形。

童子賢表示，在全世界，發展30年的風力發電貢獻佔比是8.1 %，太陽能發電則是6.9 %，兩者合計是15 %。這15 %，雖然比台灣的8.9%高，但是也救不了地球暖化。認清的這個事實，因此過去10年，全世界先進國家又重新認識核能發電對維持經濟發展，與挽救地球暖化的重要性。因此在2023年卡達舉行的COP28氣候變遷會議，22個主要的工業國家領袖，包括英、法、美、日、韓與加拿大，共同發表聲明，希望在2050年之前讓核電再增加，成為現在的二倍，只有這樣才可以挽救地球暖化的危機。

童子賢說，在台灣，如果核二、核三存在，馬上可以貢獻額外的10%到11%的不排碳發電馬上可以把台灣的成績提升兩倍上來，不排碳發電可以上升到24%。台灣因此可以脫離放牛班，他的見解是，每一度不排碳的電都很珍貴，讓核電來幫忙。

▲▼ 核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席 。（圖／翻攝直播畫面）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生陳芳語「低胸逛大稻埕」穿超辣！背後整片挖空
童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業
19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了
男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

王鴻薇稱總統府去函政院檢討罷免　府秀公文打臉：移花接木公然造假

公投罷免追加15.4億預算藍白砲轟無能　11億用在白營提案核三公投

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

王鴻薇稱總統府去函政院檢討罷免　府秀公文打臉：移花接木公然造假

公投罷免追加15.4億預算藍白砲轟無能　11億用在白營提案核三公投

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

新北副發言人胞弟遭槍殺棄屍　兇手逃死判無期！家屬：一輩子的痛

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

2025最美芭蕾風球鞋Speedcat Ballet　緞面皮革款仙氣拉滿

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

《鬼滅之刃無限城》在香港破《哪吒2》紀錄！有望成2025票房冠軍

28天煥然一新！雪花秀高奢安瓶「四劑一套」重回年輕節奏

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

即／扁嫂昏迷一度命危！最新病況曝

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

更多熱門

相關新聞

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

核三重啟公投將於8月23日投開票，今（15日）第五輪辯論會，正方代表為和碩董事長童子賢、反方代表綠委莊瑞雄表示，全世界沒有一個核電廠重啟過，2012年台電工程人員在花蓮秀林鄉地質探勘、要做高階核廢料場選址，秀林鄉長帶著高金素梅、鄭天財、蕭美琴去台電抗議，台電總經理出來道歉，他們在捍衛自己的故鄉，將心比心，屏東核三廠已經為台灣社會貢獻40年經濟發展，如果核三重啟，依照董事長邏輯，核二也要重啟，等於打開潘朵拉盒子，搞不好核一、核四都要重啟。

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

共機多架次頻越海峽中線 陸國防部：民進黨吹噓情況盡在掌握自欺欺人

共機多架次頻越海峽中線 陸國防部：民進黨吹噓情況盡在掌握自欺欺人

核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

關鍵字：

反核台灣童子賢823核三延役公投

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面