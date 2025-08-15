　
地方 地方焦點

台北同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育　捐助六嘉國中11萬

▲▼ 台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育捐款典禮 。（圖／六嘉國中提供）

▲▼ 台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育捐款典禮 。（圖／六嘉國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育，於8月15日上午在六腳鄉公所舉辦「長培暨清寒獎助學金頒獎典禮」。本次共頒發3位「長期培育學生」獎助學金，每學年新臺幣1萬6千元；另頒發13位「清寒助學金」學生，每學年新臺幣3千元及3位學生就學住宿補助津貼，共計11萬元整，由欣昇投資股份有限公司侯永雄執行長慷慨捐款，以實際行動協助弱勢學子安心就學、追求夢想。

▲▼ 台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育捐款典禮 。（圖／六嘉國中提供）

▲ 台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會長侯尊中。（圖／六嘉國中提供）

典禮由會長侯尊中率領多位會員親自頒獎，侯尊中表示，家鄉的孩子是未來的希望，希望這份獎助學金不僅是經濟上的支持，更是精神上的鼓勵，盼學子們努力向學、回饋鄉里。

▲▼ 台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育捐款典禮 。（圖／六嘉國中提供）

嘉義縣政府教育處李美華處長也蒞臨現場，讚許六腳聯誼會多年來持續投入教育公益，成為縣內學子的重要後盾。六腳鄉黃鉦凱鄉長則感謝六腳聯誼會長期對鄉內教育的支持，肯定這份跨地域的情誼，讓鄉內學子能感受到社會的溫暖力量。六嘉國中校長陳義禮則感謝聯誼會持續提供的教育資源，不僅在經費上協助，更在活動上給予支持，例如全力協助「六嘉國中台北看看」學習見聞校外教學活動的安排，讓學生有機會拓展視野、增進人文與科技素養。

▲▼ 台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育捐款典禮 。（圖／六嘉國中提供）

▲ 六嘉國中校長陳義禮(圖左)致贈感謝狀感謝台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會，及會長侯尊中。（圖／六嘉國中提供）

在六腳聯誼會的長期協助下，六嘉國中近年來在國中教育會考表現亮眼，學生在閱讀素養、數位學習應用以及科技多元領域的表現也日益突出，為學校發展注入了重要動力。

長期培育學生代表、來自六嘉國中的陳同學表示，自己是一位隔代教養的孩子，家裡經濟狀況比較困難，謝謝大家給我這份幫助，我一定會更加努力，不辜負大家的期望。

▲▼ 台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育捐款典禮 。（圖／六嘉國中提供）
 

