拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上台北都會區，以跨域學習拓展學生視野 。（圖／六嘉國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣偏鄉六腳鄉六嘉國中由校長徐文成及師長們，帶領30位學生6日由嘉義搭高鐵前往台北都會區，實踐「六嘉六力－雙北看看、看看雙北」跨域課程，落實學校六大願景，嘗試讓孩子由南部偏鄉前往台北市、新北市大都會區，並分為「閱讀組」、「學術組」、「技職組」3組，將所學知識運用於大台北地區的素養學習與闖關，點燃偏鄉孩子的學習熱情與應用知識能力，相關費用由六腳聯誼會會長侯尊中、副會長侯蓁華，執行長侯麗楨等嘉義六腳北上奮鬥事業有成的鄉親贊助。

▲六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 ，由六腳聯誼會會長侯尊中及副會長侯蓁華，執行長侯麗楨等嘉義六腳北上奮鬥事業有成的鄉親贊助，學校回贈感謝狀。（圖／六嘉國中提供）

第一天課程分為各小組進行闖關，需要踏查的關卡有認識生物的台北市植物園、2400萬至2200多萬年前沉積的木山層的北投軍艦岩、追尋近代歷史的國父紀念館及中正紀念堂、探索生涯的建國中學及陽明交通大學、擴展現在化視野的蔦松書屋及DON DON DONKI…等，晚上更與嘉義同鄉會六腳聯誼會鄉親進行相見歡，讓六腳鄉旅北的學長姐及卓越人士鼓勵孩子能夠認真唸書、追尋夢想。

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 ，參訪歷史科學等人文場域。（圖／六嘉國中提供）

第二天的課程在台北市立動物園進行定向越野，讓孩子將「界門綱目科屬種｣配合動物園裡的動植物，去進行分類與闖關，將課本知識穿越至實際生活，透過體驗與闖關，學習知識並解決問題。

會長侯尊中說，希望此活動可以讓孩子獲得成長，也希望大家一同發揚六腳人的精神，未來不論到哪裡，都能相互扶持、彼此成長，活動除了追尋美麗的歷史痕跡與光景，更能獲得知識、感受六腳鄉親的熱情與榜樣外，最重要的是讓孩子擴展視野，並從小了解自己、思索自己的興趣與未來。

徐文成表示，六大願景為「移動力、科技力、文學力、統整力、探究力及生態力」等六力落實於學習中；2天的雙北學習，除讓孩子自己規畫外，藉由搭乘高鐵、捷運及公車等，完成所有學習與任務。

滿滿的兩天課程孩子們直呼相當充實，對於在國立歷史博物館中浦心畬、黃君璧、張大千、林玉山等都是藝術課學習過的藝術家，可以實際看到他們的大作無比開心，甚至在台北各處可以跟外國人以英語進行溝通，證明我們所學的英語可以很容易的跟外國人聊天，充分感受到書本知識的力量與創造素養的能力。

六嘉國中近年辦理多元戶外踏查與體驗課程，除了雙北看看外、還有更有校外教學、微旅行、技職參訪及花東暨環島單車營…等活動，希望透過創意跨域課程，讓學生徜徉於創意教學、閱讀課程、技藝課程及六嘉六力外，希望能激起孩子的學習動機、培養自主學習的態度與能力，達成終身學習的目標。