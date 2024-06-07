　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 。（圖／六嘉國中提供）

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上台北都會區，以跨域學習拓展學生視野 。（圖／六嘉國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣偏鄉六腳鄉六嘉國中由校長徐文成及師長們，帶領30位學生6日由嘉義搭高鐵前往台北都會區，實踐「六嘉六力－雙北看看、看看雙北」跨域課程，落實學校六大願景，嘗試讓孩子由南部偏鄉前往台北市、新北市大都會區，並分為「閱讀組」、「學術組」、「技職組」3組，將所學知識運用於大台北地區的素養學習與闖關，點燃偏鄉孩子的學習熱情與應用知識能力，相關費用由六腳聯誼會會長侯尊中、副會長侯蓁華，執行長侯麗楨等嘉義六腳北上奮鬥事業有成的鄉親贊助。

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 。（圖／六嘉國中提供）

▲六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 ，由六腳聯誼會會長侯尊中及副會長侯蓁華，執行長侯麗楨等嘉義六腳北上奮鬥事業有成的鄉親贊助，學校回贈感謝狀。（圖／六嘉國中提供）

第一天課程分為各小組進行闖關，需要踏查的關卡有認識生物的台北市植物園、2400萬至2200多萬年前沉積的木山層的北投軍艦岩、追尋近代歷史的國父紀念館及中正紀念堂、探索生涯的建國中學及陽明交通大學、擴展現在化視野的蔦松書屋及DON DON DONKI…等，晚上更與嘉義同鄉會六腳聯誼會鄉親進行相見歡，讓六腳鄉旅北的學長姐及卓越人士鼓勵孩子能夠認真唸書、追尋夢想。

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 。（圖／六嘉國中提供）

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 ，參訪歷史科學等人文場域。（圖／六嘉國中提供）

第二天的課程在台北市立動物園進行定向越野，讓孩子將「界門綱目科屬種｣配合動物園裡的動植物，去進行分類與闖關，將課本知識穿越至實際生活，透過體驗與闖關，學習知識並解決問題。

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 。（圖／六嘉國中提供）

會長侯尊中說，希望此活動可以讓孩子獲得成長，也希望大家一同發揚六腳人的精神，未來不論到哪裡，都能相互扶持、彼此成長，活動除了追尋美麗的歷史痕跡與光景，更能獲得知識、感受六腳鄉親的熱情與榜樣外，最重要的是讓孩子擴展視野，並從小了解自己、思索自己的興趣與未來。

▲▼ 六嘉國中學生在台北鄉親經費支持下北上拓展視野 。（圖／六嘉國中提供）

徐文成表示，六大願景為「移動力、科技力、文學力、統整力、探究力及生態力」等六力落實於學習中；2天的雙北學習，除讓孩子自己規畫外，藉由搭乘高鐵、捷運及公車等，完成所有學習與任務。

滿滿的兩天課程孩子們直呼相當充實，對於在國立歷史博物館中浦心畬、黃君璧、張大千、林玉山等都是藝術課學習過的藝術家，可以實際看到他們的大作無比開心，甚至在台北各處可以跟外國人以英語進行溝通，證明我們所學的英語可以很容易的跟外國人聊天，充分感受到書本知識的力量與創造素養的能力。

六嘉國中近年辦理多元戶外踏查與體驗課程，除了雙北看看外、還有更有校外教學、微旅行、技職參訪及花東暨環島單車營…等活動，希望透過創意跨域課程，讓學生徜徉於創意教學、閱讀課程、技藝課程及六嘉六力外，希望能激起孩子的學習動機、培養自主學習的態度與能力，達成終身學習的目標。

ET快訊
張宇赴靈堂弔唁　擁抱邱瓈寬
高雄14歲棒球員被操死！　2教練慘了
特斯拉墜橋1死！7000顆鋰電池狂燒　「急建水池」浸泡滅火
快訊／海豹出沒基隆外海！　呆萌探頭打招呼
持有9年多　轉售慘賠4千萬
《2天1夜》人事大地震！　粉絲喊：太傷心了
快訊／雨彈來襲！　11縣市大雨特報
獨／麻將打2天！　「2索變3索」險失明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

端午飄粽香！ 里港警分局長溫基興慰勞員警+工友辛勞

拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

端午飄粽香！ 里港警分局長溫基興慰勞員警+工友辛勞

拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

高雄最新海港風格飯店7月試營運　有美髮沙龍、空中酒吧

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

中職新人測試會130人報名　大專3名日籍球員、2位高中畢業生　

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程

玉山盃／跟柯敬賢同場開轟　新北市蔡琞傑輸球嘆可惜：下次討回來

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

地方熱門新聞

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

桃園閩南文化節　六大主題活動8日起登場　

金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

南投縣發放社福機構關懷院民75.6萬元端節慰問金

慈濟志工送粽慰勞...草屯警方回贈防詐香包

歡慶唐老鴨90周年　Xpark開賣主題特展套票

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃園與美國聖郡　共商再生能源相關合作

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

連日雨勢重創血庫南部醫療用血告急

收到2萬多電信欠費信函　她警覺先問派出所

台南就業中心邀職場達人助國中學子探索職涯起點

更多熱門

相關新聞

台北市嘉義同鄉會六腳會　捐助獎學金嘉惠在地學子

台北市嘉義同鄉會六腳會　捐助獎學金嘉惠在地學子

嘉義縣六腳鄉位居偏鄉，學校資源普遍較缺乏，台北市嘉義縣同鄉會各分會陸續引進資源照顧家鄉，3日由台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會侯蓁華副會長、第二任會長黃譓宇、理事侯麗慧與侯麗珠、執行長陳新讚、顧問黃敬安等人在六嘉國中禮堂頒贈國民中、小學優質學生獎助學金給在地學子，共計發出12餘萬獎助學金、72位學子受惠。

學測選填法律系　專家學者揭選才關鍵：跨域學習「具同情心」

學測選填法律系　專家學者揭選才關鍵：跨域學習「具同情心」

台大文學院首開「生成式AI選修課」　從哲學角度切入人工智慧

台大文學院首開「生成式AI選修課」　從哲學角度切入人工智慧

外嫁女兒閏二月加菜　豬腳麵線為長者添福

外嫁女兒閏二月加菜　豬腳麵線為長者添福

富驛酒店經營之爭　逆轉改判侯尊中勝訴

富驛酒店經營之爭　逆轉改判侯尊中勝訴

關鍵字：

台北同鄉會六腳聯誼會六嘉國中跨域學習侯尊中侯蓁華侯麗楨

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面