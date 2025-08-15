運動鞋「第二個孔」有大用途！　鞋帶正確綁法曝光

▲運動鞋最上方常被忽略的第二孔，其實具有固定腳跟的重要功能。（示意圖／Pixabay）

大多數運動鞋在鞋帶孔的最上方兩側，各有一個常被忽略的第二孔。許多人從未使用過這個孔，甚至不曉得它的存在。然而，這個孔的設計其實大有學問，正是用來進行一種可防止運動時鞋子滑動的特殊綁法。近來，一種鮮為人知、但被運動員與物理治療師視為「正確」的鞋帶綁法，在網路上掀起熱議，讓數百人驚訝不已。

根據《每日郵報》報導，ASICS跑步專家山姆霍普（Sam Hopper）指出，這個額外的鞋孔能幫助跑者將腳後跟穩固地固定在鞋內。「這個額外的鞋帶孔可以綁出一種更具支撐力的綁法，提供更穩定的包覆效果。」

霍普解釋，當鞋帶從這個孔穿入時，會形成一個小環，然後將另一側的鞋帶穿過這個環，再進行一般的綁法，就能在腳踝周圍形成更牢固的固定效果。

他補充說，許多人其實左右腳長度略有差異，或鞋碼介於兩個尺寸之間，這種「鎖結式綁法」正好能為雙腳提供一致又舒適的包覆感。「這樣一來，較短的那隻腳也能感受到穩定包覆，而較長的腳則仍保有足夠空間。」

正確操作方式是：將鞋帶從第二孔往內穿出，形成一個環，再將另一邊的鞋帶穿過這個環，最後如常打結即可。這個技巧可形成環繞腳踝的鎖定效果，提供更貼合的穿著感。

霍普指出，鞋子的合腳程度與舒適性，是選購鞋款時最關鍵的因素。「鞋頭空間不足，會擠壓腳趾；而空間太多，則可能造成腳在鞋內滑動，進而影響跑步姿勢與身體其他部位。」

這項綁鞋帶方式在社群媒體上引起廣大迴響，許多網友紛紛留言表示驚訝：「什麼？不可能吧！」「我完全不知道這個孔是用來這樣綁的！」但也有老手分享：「我一直都是這樣綁鞋帶的。」

