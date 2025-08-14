　
新奇

嚇人！櫻桃泡醋水驚見「1生物」爬出　專家曝真相

國外有女網友把櫻桃泡在醋水裡，竟有白色小蟲從果肉裡鑽出。專家也坦言蔬果光清水洗除不了蟲，可以用淡鹽水或醋水短暫浸泡，讓蟲卵或幼蟲自行浮出。（圖／翻攝自TikTok／wover50）

▲女網友把櫻桃泡在醋水裡，竟意外發現有白色小蟲從果肉中爬出。（圖／翻攝自TikTok／wover50）

圖文／CTWANT

大多數人食用蔬果前只用清水洗，不過日前美國一名女子把剛採收的櫻桃泡在加冰塊的醋水中，竟有白色小蟲從果肉爬出，驚悚畫面讓她嚇了一大跳。對此，國外有專家指出，影片中的白蟲應該是櫻桃果蠅幼蟲，對人體無害；而專家建議怕有農藥殘留或果肉藏蟲，教1招供民眾參考。

根據美國網站《Delish》報導，一名女網友在TikTok上傳一則生活短片，她把剛採收的櫻桃放入有加冰塊的醋水浸泡，過了一會櫻桃上竟出現白色小蟲從果肉鑽出，讓她嚇得直呼，「原以為只是吃櫻桃，沒想到能順便補充蛋白質」。而影片底下也造成熱烈討論，很多人擔心自己早就吃下一堆白色小蟲。

報導中一名美國食品顧問勒庫奧克（Bryan Le Quoc）說明，影片中從櫻桃果肉爬出的小蟲其實是「櫻桃果蠅」的幼蟲，果蠅會在櫻桃內產卵，經孵化後幼蟲會在果肉中生長；民眾一般吃到含有幼蟲的水果是安全的，除非水果已經腐爛或質地改變，才有因黴菌和細菌滋生的風險。勒庫奧克強調，幼蟲和果蠅本身不帶有人類致病的病原體。

至於蔬果應該如何清洗比較好，有專家建議在食用前，先用自來水浸泡1分鐘，再用流動清水清洗；而蘋果、梨子等帶梗的水果，則要切除果梗周圍部位，能有效去除可能殘留的農藥和灰塵。

最多人擔心水果有小蟲，專家教1招，將水果使用淡鹽水或醋水短暫浸泡，果肉中的蟲卵或幼蟲就會自行浮出；但其實水果新鮮且未腐壞，偶爾吃到小蟲不用過動恐慌。

人妻遭公公告白「要求抱一下」　她妥協後崩潰求助：越想越噁心
酒醉失控「丟16年代言」　全聯先生消失2年拚復出！業者證實了
巴西帕拉州男子伊薩奎·杜桑托斯·皮尼奧（Isaque dos Santos Pinho）因一段穿拖鞋參加8公里路跑的影片在社群媒體瘋傳，從無家可歸的街友變成全國關注的對象，並決心借助運動徹底改變人生。

