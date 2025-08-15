逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

▲台灣上班族荷包持續縮水，物價高漲與薪資停滯成為沉重壓力。（示意圖／翻攝Pexels）

台灣上班族荷包持續縮水，物價高漲與薪資停滯成為沉重壓力。根據yes123求職網最新公布的「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查」，有高達91%的勞工認為薪水無法應付生活開銷，其中47%因通膨惡化陷入困境，更有51%自嘲為「月底吃土族」，甚至30.3%必須借貸度日。

根據調查顯示，雖然部分非「月底吃土族」每月平均仍能儲蓄約8,743元，但對多數勞工而言，薪資已難以支撐日常生活。平均上班族認為，月薪至少要增加1萬892元，才能擺脫「薪貧族」困境；更有16.2%的人認為理想加薪幅度應超過2萬元。

不過84%勞工悲觀認為「加薪無望」，也有83.6%憂心全球關稅戰將進一步壓縮調薪機會。而為了抗漲，上班族展開「開源節流」計畫。調查指出，94.1%受訪者已制定省錢或節能方案，期望每月平均能少花3,968元，相當於每天節省約132元。

然而節流有限、投資又不易獲利。雖然有92.9%上班族規劃投資，53.8%已經付諸行動，但投報表現兩極，平均報酬率甚至為負20.8%，顯示靠理財累積財富並不容易。

因此經營副業成為熱門選項，調查發現，高達93.2%上班族有意成為「斜槓族」，最夢幻的斜槓工作前三名分別是YouTuber、網拍業者與直播主，期望平均年薪可達81萬元。斜槓動機以增加收入（78.8%）為首，其次是避免失業（52.2%）、追求時間自由（48.7%）與結合興趣（44.2%）。

不過挑戰也不少，上班族最擔心的問題包括過勞傷身（73.3%）、收入不穩（64.1%）、技能淺嘗輒止（59.2%）、生活與工作界線模糊（50.2%），以及時間不足（49.1%）。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，若勞工長期陷入「月底吃土」的困境，不僅生活品質受影響，過度節儉也可能壓抑內需，形成惡性循環。他提醒，除了開源與節流，勞工更應持續進修、跨領域學習，提升專業度與不可取代性，才是面對通膨與低薪困境的根本之道。

本次調查於2025年7月25日至8月7日進行，共回收1,358份有效樣本，在95%信心水準下，誤差值為正負2.66%。

