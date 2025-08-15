夢露老師超長美腿好吸睛　上課穿旗袍都是因為「她」

▲補教美女名師夢露個性幽默，經常穿旗袍上課也成為她的招牌特色。（圖／楊澍攝）

補教名師夢露老師近期因多支在教學時搞笑出糗的影片爆紅，不過除了她幽默的授課方式之外，更吸睛的是她上課時經常穿著改良式短旗袍，露出纖細的身段與超長美腿。但她喜歡穿旗袍的原因並不是要秀出170公分的好身材，而是出自她對外婆的想念。小時候她經常看到時髦的外婆穿著合身的旗袍，展現出與其他長輩不一樣的風采，也讓她對旗袍產生無法言喻的愛。

▲旗袍對夢露老師來說極具意義，她也收藏了各式各樣的旗袍換著穿。（圖／楊澍攝）

夢露老師因父母已過世，她與外婆兩人相依為命，不過外婆堅持要留在高雄，而她必須在台北教書，只好趁休假日南下探望陪伴。她笑說：「別看我外婆現在已經95歲，但她每天仍會穿戴整齊把自己打扮得好好的，上次她要我買麥當勞給她吃，我帶去找她的時候，她還戴著很有型的太陽眼鏡在等我，看起來很酷，但又像小女孩一樣開心吃著麥當勞。」外婆的反差萌真的很可愛。

▲夢露老師愛漂亮的個性完全來自時髦的外婆與媽媽。（圖／夢露老師提供）

而她平常上課時喜歡穿旗袍，這也跟外婆有關，「我從小就覺得我外婆是個很時髦很會打扮的新時代女性，跟別人家的長輩穿著很不一樣，她有好幾副不同的墨鏡會搭配衣服，還有挑選顏色鮮豔的耳環或髮飾，一站出來就非常有氣勢，這種穿衣風格也影響到我媽媽，她們連去買菜都會認真打扮，覺得女生隨時都要把自己照顧得好好的」。耳濡目染下夢露老師也相當注重穿著打扮。

▲因為小時候看到外婆穿了一件很美的旗袍，夢露老師曾找師傅打造出她印象中的那件。（圖／楊澍攝）

讓夢露老師印象最深刻的是外婆雖然很懂流行，卻也很喜歡代表傳統的旗袍，「我記得她偏愛某件旗袍，每次她一穿我都覺得她好美好像明星一樣」，因此她長大後照著對外婆穿旗袍的印象，找裁縫師復刻出感覺很相近的改良式旗袍，雖然她覺得跟外婆比起來自己還是少了一點感覺，不過就學生或粉絲看來仍是儀態萬千。後來她發現網路上有很多很漂亮的現成旗袍，動動手指就能省去等待訂製的時間，價格也很實惠，她便入手多件可以在補習班工作時換著搭配，這更成為她的個人特色。

▲夢露老師的外婆和媽媽都很時髦愛做造型戴墨鏡。（圖／夢露老師提供）

▲夢露老師覺得旗袍最能展現出女性柔美性感的一面。（圖／楊澍攝）

值得一提的是，夢露老師穿著旗袍時，還會隨身攜帶扇子，不過說起會買這兩把扇子的原因卻不是為了好看，購買理由就跟她的個性一樣有趣，平常根本不會拿出來搧涼的她，帶扇子竟然是因為「怕兩手空空尷尬」，她笑說：「平常在教室教課拿麥克風拿習慣了，休閒時間要拍照什麼的，兩手空空總是覺得很尷尬很不自在，後來發現拿把扇子不但跟我的服裝頗能搭配，還可以解決手閒在那邊沒事的尷尬感，雖然從來沒真正搧過，但也算是開發了它的新功能。」

▲平常上課夢露老師會穿上各式改良旗袍，秀出超長美腿。（圖／翻攝自夢露老師IG）

▲搭配旗袍用的扇子，夢露老師不是拿來搧風的，而是另有功能。（圖／楊澍攝）

夢露老師教書轉眼之間已經十多年，卻沒想到因為她的網路教學影片讓她爆紅，過去她常常問自己：「除了英文知識，我還能給學生什麼特別的？」她覺得她能帶給學生他們的，是勇氣。而這份勇氣，在近幾年也激勵到她自己，於是她踏入短影音的世界，縱使當網紅聽起來很虛無飄渺，但她認為在當今社會卻又擁有舉足輕重的影響力，各種美女百花齊放的市場，讓大家認識到她這個英文老師的存在，「經營社群至今十個月，我最大的收穫，除了幸運地獲得粉絲的喜愛，更是因為分享而快樂，創作而滿足，也能是一種影響力的延伸」。

▲夢露老師的外婆就算現在住在安養中心，每天仍會將自己打扮一番。（圖／夢露老師提供）

▲夢露老師希望未來除了教職工作之外，也能有多方發展的機會。（圖／楊澍攝）

