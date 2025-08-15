　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夢露老師超長美腿好吸睛　上課穿旗袍都是因為「她」

補教美女名師夢露個性幽默，經常穿旗袍上課也成為她的招牌特色。（圖／楊澍攝）

▲補教美女名師夢露個性幽默，經常穿旗袍上課也成為她的招牌特色。（圖／楊澍攝）

圖文／CTWANT

補教名師夢露老師近期因多支在教學時搞笑出糗的影片爆紅，不過除了她幽默的授課方式之外，更吸睛的是她上課時經常穿著改良式短旗袍，露出纖細的身段與超長美腿。但她喜歡穿旗袍的原因並不是要秀出170公分的好身材，而是出自她對外婆的想念。小時候她經常看到時髦的外婆穿著合身的旗袍，展現出與其他長輩不一樣的風采，也讓她對旗袍產生無法言喻的愛。

旗袍對夢露老師來說極具意義，她也收藏了各式各樣的旗袍換著穿。（圖／楊澍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲旗袍對夢露老師來說極具意義，她也收藏了各式各樣的旗袍換著穿。（圖／楊澍攝）

夢露老師因父母已過世，她與外婆兩人相依為命，不過外婆堅持要留在高雄，而她必須在台北教書，只好趁休假日南下探望陪伴。她笑說：「別看我外婆現在已經95歲，但她每天仍會穿戴整齊把自己打扮得好好的，上次她要我買麥當勞給她吃，我帶去找她的時候，她還戴著很有型的太陽眼鏡在等我，看起來很酷，但又像小女孩一樣開心吃著麥當勞。」外婆的反差萌真的很可愛。

夢露老師愛漂亮的個性完全來自時髦的外婆與媽媽。（圖／夢露老師提供）

▲夢露老師愛漂亮的個性完全來自時髦的外婆與媽媽。（圖／夢露老師提供）

而她平常上課時喜歡穿旗袍，這也跟外婆有關，「我從小就覺得我外婆是個很時髦很會打扮的新時代女性，跟別人家的長輩穿著很不一樣，她有好幾副不同的墨鏡會搭配衣服，還有挑選顏色鮮豔的耳環或髮飾，一站出來就非常有氣勢，這種穿衣風格也影響到我媽媽，她們連去買菜都會認真打扮，覺得女生隨時都要把自己照顧得好好的」。耳濡目染下夢露老師也相當注重穿著打扮。

因為小時候看到外婆穿了一件很美的旗袍，夢露老師曾找師傅打造出她印象中的那件。（圖／楊澍攝）

▲因為小時候看到外婆穿了一件很美的旗袍，夢露老師曾找師傅打造出她印象中的那件。（圖／楊澍攝）

讓夢露老師印象最深刻的是外婆雖然很懂流行，卻也很喜歡代表傳統的旗袍，「我記得她偏愛某件旗袍，每次她一穿我都覺得她好美好像明星一樣」，因此她長大後照著對外婆穿旗袍的印象，找裁縫師復刻出感覺很相近的改良式旗袍，雖然她覺得跟外婆比起來自己還是少了一點感覺，不過就學生或粉絲看來仍是儀態萬千。後來她發現網路上有很多很漂亮的現成旗袍，動動手指就能省去等待訂製的時間，價格也很實惠，她便入手多件可以在補習班工作時換著搭配，這更成為她的個人特色。

夢露老師的外婆和媽媽都很時髦愛做造型戴墨鏡。（圖／夢露老師提供）

▲夢露老師的外婆和媽媽都很時髦愛做造型戴墨鏡。（圖／夢露老師提供）

夢露老師覺得旗袍最能展現出女性柔美性感的一面。（圖／楊澍攝）

▲夢露老師覺得旗袍最能展現出女性柔美性感的一面。（圖／楊澍攝）

值得一提的是，夢露老師穿著旗袍時，還會隨身攜帶扇子，不過說起會買這兩把扇子的原因卻不是為了好看，購買理由就跟她的個性一樣有趣，平常根本不會拿出來搧涼的她，帶扇子竟然是因為「怕兩手空空尷尬」，她笑說：「平常在教室教課拿麥克風拿習慣了，休閒時間要拍照什麼的，兩手空空總是覺得很尷尬很不自在，後來發現拿把扇子不但跟我的服裝頗能搭配，還可以解決手閒在那邊沒事的尷尬感，雖然從來沒真正搧過，但也算是開發了它的新功能。」

平常上課夢露老師會穿上各式改良旗袍，秀出超長美腿。（圖／翻攝自夢露老師IG）

▲平常上課夢露老師會穿上各式改良旗袍，秀出超長美腿。（圖／翻攝自夢露老師IG）

搭配旗袍用的扇子，夢露老師不是拿來搧風的，而是另有功能。（圖／楊澍攝）

▲搭配旗袍用的扇子，夢露老師不是拿來搧風的，而是另有功能。（圖／楊澍攝）

夢露老師教書轉眼之間已經十多年，卻沒想到因為她的網路教學影片讓她爆紅，過去她常常問自己：「除了英文知識，我還能給學生什麼特別的？」她覺得她能帶給學生他們的，是勇氣。而這份勇氣，在近幾年也激勵到她自己，於是她踏入短影音的世界，縱使當網紅聽起來很虛無飄渺，但她認為在當今社會卻又擁有舉足輕重的影響力，各種美女百花齊放的市場，讓大家認識到她這個英文老師的存在，「經營社群至今十個月，我最大的收穫，除了幸運地獲得粉絲的喜愛，更是因為分享而快樂，創作而滿足，也能是一種影響力的延伸」。

夢露老師的外婆就算現在住在安養中心，每天仍會將自己打扮一番。（圖／夢露老師提供）

▲夢露老師的外婆就算現在住在安養中心，每天仍會將自己打扮一番。（圖／夢露老師提供）

夢露老師希望未來除了教職工作之外，也能有多方發展的機會。（圖／楊澍攝）

▲夢露老師希望未來除了教職工作之外，也能有多方發展的機會。（圖／楊澍攝）

延伸閱讀
電影頻道1／黃鐙輝爆人生中最慘詐騙「遇集團首腦」　吳念軒醉後「男男共浴」挺兄弟
AI+百業1／ 這位美女調酒師不是「她」！樺康智雲從工廠到貴賓室一條龍管家全包
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內：兄弟謝謝你！網看傻

明知危險拒賠！一家五口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14歲小孩

館長遊深圳　談台灣美食「台人不愛吃釋迦」曝1原因！PTT狂點頭

台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

靠賣饅頭維生！98歲爺爺「凌晨2點就起床準備」　網佩服：真不簡單

郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽：意外險400萬非本公司承保

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」　粉絲破205萬

澀谷十字路口「坐斑馬線拍照」　台妹笑喊好玩！惹怒日本人：別來

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內：兄弟謝謝你！網看傻

明知危險拒賠！一家五口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14歲小孩

館長遊深圳　談台灣美食「台人不愛吃釋迦」曝1原因！PTT狂點頭

台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

靠賣饅頭維生！98歲爺爺「凌晨2點就起床準備」　網佩服：真不簡單

郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽：意外險400萬非本公司承保

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」　粉絲破205萬

澀谷十字路口「坐斑馬線拍照」　台妹笑喊好玩！惹怒日本人：別來

9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

《全明星》男星認了罹「遺傳性疾病」！生日收驚喜禮物：我的28歲好鮮豔

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

更多熱門

相關新聞

比馬斯克的虛擬少女Ani更早更美

比馬斯克的虛擬少女Ani更早更美

「請問小諸最好吃的東西是什麼？」日本長野縣小諸市、距離輕井澤約30分鐘車程，但有古城、賞櫻、滑雪、溫泉、草莓園、城鎮散策等，全世界的客人在當地旅遊服務中心使用的AI觀光導覽機，點擊按鈕，就可以跟穿著半纏服飾的日系軟萌妹子說話互動，中文、英文、日文都可以。

蘿蔔腿代表免疫力好、術後恢復快

蘿蔔腿代表免疫力好、術後恢復快

5成上班族慘成「月底吃土族」

5成上班族慘成「月底吃土族」

喬治娜的8招翹臀菜單

喬治娜的8招翹臀菜單

櫻桃泡醋水驚見「1生物」爬出　專家曝真相

櫻桃泡醋水驚見「1生物」爬出　專家曝真相

關鍵字：

周刊王夢露老師

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面