社會 社會焦點 保障人權

快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬

▲▼立委陳玉珍受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

立法院去年（2024年）審查《選罷法》修正案，朝野立委在議場發生激烈肢體衝突，外號「金門坦克」的國民黨女立委在亂軍之中露出內衣，事後被民進黨女立委吳沛憶PO文諷「脫衣求碰瓷」等語，陳告吳顛倒黑白、求償精神慰撫150萬元，吳委任律師主張自己合理評論，台北地院今（15日）判決吳要賠償5萬元，雙方今天都未出庭聽判，全案還可上訴。

本案發生於去年12月6日，國民黨立院黨團推動《選罷法》修正案，朝野立委爭搶主席台大亂鬥，陳玉珍外套被拉開、露出內衣，事後吳沛憶PO文稱「我們都親眼看到，她（陳）自己把拉鍊拉下來，裡面直接是內衣」、「意圖製造性騷擾」、「脫衣求碰瓷」等語。

陳玉珍火大找出當時照片，佐證她外套袖口處露出內穿的襯衫袖子，反駁吳沛憶說的「碰瓷」。陳喊話「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台」、「誰說謊誰下台」，並要求吳對於這種違反性平觀念的言論，「應該跟我公開道歉，不然咱們就是法院見」。

吳沛憶在臉書回應，這一段時間以來，相信很多民眾都跟她一樣，覺得「受夠了」，包括藍白拖延預算審議、無理杯葛、違法濫權，也受夠了藍白立委不好好問政，「把立法院當作動物園來胡鬧」，吳並虧陳玉珍為1件內衣爭執不休，大費周章開記者會罵她來博取聲量，讓大家忘記長照預算還沒通過、國光獎金可能只剩一半、潛艦預算被亂刪一通等，她認為這種遺忘正是藍白想要的。

▲▼立委吳沛憶等人舉辦 汪汪國家隊 爭取值勤犬醫療保險 記者會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍去年12月9日，由國民黨立院黨團副書記長王鴻薇等藍營女將陪同，到北院遞狀向吳沛憶求償精神慰撫150萬元。陳當天受訪說，吳沛憶身為國會議員，做出這種信口開河、不求證事實，顛倒是非、顛倒黑白的行為，「我已經給她時間了，到目前為止，她如果願意來道歉、更正她臉書上所說的錯誤內容，我真的都還是可以原諒她，但是我們遲遲等不到她的道歉」。

陳玉珍強調事發當天在立院衝突過程，在場有很多媒體目睹，她秀出外套內被扯破的襯衫給大家看、大家覺得不好意思，於是她說「我去廁所脫了給大家看好了」，吳沛憶卻誣賴她「脫衣求碰瓷」，她覺得吳真的是信口開河。

陳玉珍揶揄吳沛憶懂不懂「碰瓷」是對岸用語、「她被統戰還不知道」，且吳口口聲聲支持女權、最支持性別平權，這是吳標榜的進步價值，吳本件對她的批評卻不分青紅皂白，卻死不悔改，「這種個性，就讓法院來還原事實真相！」陳說若勝訴，會全數捐給公益團體從事性平教育。

北院審理時，雙方本人都沒出庭，吳沛憶委任律師指出，影片中可見陳玉珍曾連續開關拉鍊2次，應有2次脫衣行為，很可能想要製造另一波衝突，陳在國會議場脫衣行為眾所周知，這個舉動並非合理問政行為，所以吳的PO文屬於「合理評論」。

脫衣求碰瓷抹黑顛倒黑白選罷法陳玉珍吳沛憶

