涉幫徐巧芯賄選、赴上海參訪　北市8里長不起訴

▲台北市里長涉嫌幫立委徐巧芯賄選案，因犯罪嫌疑不足，獲北檢處處分不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區、信義區共8名里長，因分別涉嫌在前年以餐會、送禮等方式，為立委徐巧芯賄選，另外還疑似接受上海官方資助前往當地旅遊，被依違反《選罷法》、《反滲透法》偵辦，台北地檢署偵辦後認為，中秋餐會屬於國民黨次級團體例行活動、贈禮價格低廉、里長自費赴陸，均查無犯罪嫌疑，14日處分8名里長都不起訴。

北檢原本接獲情資指出，台北市松山區敦化里里長蘇榮文2023年8月間，在海鮮餐廳席開5桌宴請當地里長，並邀徐巧芯到場逐桌拜票，又在同年9月舉辦中秋活動，由徐巧芯贊助腳踏車做為抽獎禮品；信義區永春里里長許蕙蘭則是在10月間，舉辦重陽節敬老活動，將貼有徐巧芯宣傳文宣的壽麵以及北市專用垃圾袋、購物袋等禮品發送給長者。

▲松山區敦化里里長蘇榮文涉賄選、接收招待赴陸案，都不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，蘇榮文與同區的中正里里長洪樸陽、復勢里里長徐麗雲、福成里里長葉佐良、慈祐里里長李祖民、民福里里長李麗容、松友里里長張海秋等7人，還被檢舉在2023年間，接受上海市官方人員資助前往旅遊、參訪，對岸希望藉此使里長們能在2024年總統立委大選時，支持特定政黨與候選人，相關涉案里長在2023年底遭約談時，徐巧芯特別舉行記者會怒嗆「司法追殺終於來了」。

案經檢察官調查後認為，蘇榮文個人出資舉辦的餐會，是國民黨所屬次級團體、松山區里長服務促進會的例行性活動；中秋節摸彩活動時，有市議員許淑華等其他民代到場，雖徐巧芯提供的10輛腳踏車做獎品，尚不足以動搖投票意願。至於信義區永春里里長許蕙蘭辦的重陽敬老感恩活動，依法務部函文的30元以下宣傳品回選例舉，也不構成賄選行為。

▲信義區永春里里長許蕙蘭發送的敬老禮品不構成賄選態樣。（資料照／記者劉昌松攝）

在里長赴陸部分，因為上海市長寧區及黃埔區，分別與松山區、信義區締結為姊妹區，每年會有不同單位或議員邀約里長交流，里長們雖然接受官方招待部分食宿，也曾面會官員，但出遊機票都是自費購買，也查無其他異常金流，難認形成有觸法情形，因此將全案處分不起訴。