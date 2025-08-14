　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉幫徐巧芯賄選、赴上海參訪　北市8里長不起訴

▲立委徐巧芯出席國防及外交委員會不公開會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市里長涉嫌幫立委徐巧芯賄選案，因犯罪嫌疑不足，獲北檢處處分不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區、信義區共8名里長，因分別涉嫌在前年以餐會、送禮等方式，為立委徐巧芯賄選，另外還疑似接受上海官方資助前往當地旅遊，被依違反《選罷法》、《反滲透法》偵辦，台北地檢署偵辦後認為，中秋餐會屬於國民黨次級團體例行活動、贈禮價格低廉、里長自費赴陸，均查無犯罪嫌疑，14日處分8名里長都不起訴。

北檢原本接獲情資指出，台北市松山區敦化里里長蘇榮文2023年8月間，在海鮮餐廳席開5桌宴請當地里長，並邀徐巧芯到場逐桌拜票，又在同年9月舉辦中秋活動，由徐巧芯贊助腳踏車做為抽獎禮品；信義區永春里里長許蕙蘭則是在10月間，舉辦重陽節敬老活動，將貼有徐巧芯宣傳文宣的壽麵以及北市專用垃圾袋、購物袋等禮品發送給長者。

▲▼台北市松山區敦化里里長蘇榮文涉幫2024大選特定立委候選人買票遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲松山區敦化里里長蘇榮文涉賄選、接收招待赴陸案，都不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，蘇榮文與同區的中正里里長洪樸陽、復勢里里長徐麗雲、福成里里長葉佐良、慈祐里里長李祖民、民福里里長李麗容、松友里里長張海秋等7人，還被檢舉在2023年間，接受上海市官方人員資助前往旅遊、參訪，對岸希望藉此使里長們能在2024年總統立委大選時，支持特定政黨與候選人，相關涉案里長在2023年底遭約談時，徐巧芯特別舉行記者會怒嗆「司法追殺終於來了」。

案經檢察官調查後認為，蘇榮文個人出資舉辦的餐會，是國民黨所屬次級團體、松山區里長服務促進會的例行性活動；中秋節摸彩活動時，有市議員許淑華等其他民代到場，雖徐巧芯提供的10輛腳踏車做獎品，尚不足以動搖投票意願。至於信義區永春里里長許蕙蘭辦的重陽敬老感恩活動，依法務部函文的30元以下宣傳品回選例舉，也不構成賄選行為。

▲▼台北市信義區永春里里長許蕙蘭涉幫2024大選特定立委候選人買票遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲信義區永春里里長許蕙蘭發送的敬老禮品不構成賄選態樣。（資料照／記者劉昌松攝）

在里長赴陸部分，因為上海市長寧區及黃埔區，分別與松山區、信義區締結為姊妹區，每年會有不同單位或議員邀約里長交流，里長們雖然接受官方招待部分食宿，也曾面會官員，但出遊機票都是自費購買，也查無其他異常金流，難認形成有觸法情形，因此將全案處分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2週內第2起！高雄驚傳槍響　男頭部中彈亡
快訊／大谷翔平再創125年首見紀錄！
快訊／北市文山一分局遭搜索！　偵查隊長被帶走
快訊／逆孫棍棒狂敲頭、水果刀刺胸　嬤倒地慘死
中華隊大逆轉輸球！竟被亞洲盃官方嘲諷　籃協怒發聲
高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人！日本2地都置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

大立光除息28元　開盤幾乎秒填息

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

社會熱門新聞

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

高雄歌唱比賽憾事！老翁唱一半突倒地不治

退伍軍人殺女會計猥褻煮屍　18年凶宅傳高跟鞋聲

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

國訓中心教練是家暴慣犯！高院預防性羈押

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

外籍移工殺女友分屍案　二審仍判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

國民黨立委徐巧芯今（14日）質詢行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣時問到，930億產業振興方案金額會不會調高？顏慧欣回應，就她理解，今天行政院會通過增加200億規模。

被控造謠吳秉叡性侵女助理　新北市議長之子無罪

被控造謠吳秉叡性侵女助理　新北市議長之子無罪

羅智強控「東廠查水表」　北檢：民眾告發

羅智強控「東廠查水表」　北檢：民眾告發

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

里長狂追車廠正妹求加LINE邀吃飯慘了

里長狂追車廠正妹求加LINE邀吃飯慘了

關鍵字：

徐巧芯里長賄選選罷法反滲透法

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面