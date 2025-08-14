　
新奇

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

全球首個「女團機器人」亮相。（圖／翻攝自九派新聞微博）

▲全球首個「女團機器人」在今年北京世界機器人大會上表演。（圖／翻攝自九派新聞微博）

圖文／CTWANT

今年8月8日北京世界機器人大會上，全球首個女團機器人「靈童．念NIA-F01」亮相後，引發話題，不僅會跳舞，還會打太極，在拍賣平台上以1元人民幣（約4元新台幣）起標，最後以10850元人民幣（約4.5萬新台幣）成交，吸引超過萬人圍觀。

近日，同款機器人在2025北京世界機器人大會上，以機器人女團表演成為焦點，大會上聚集200多家企業、1500多件展品，首發新品超過100款，人形機器人參展數量創歷史新高。

根據《新浪財經》、《九派新聞》、《央視新聞》報導，這款全球首款AI具身人形桌面機器人身高56公分，內置34個自由度微型伺服電機，支援行走、轉頭、揮手等細膩動作；在智能互動方面，機器人配有情感共鳴引擎，能透過多模態大模型感知用戶情緒，實現語音、表情和動作的同步回應，長時間互動還能記住用戶的偏好，調整溝通方式。

另外，機器人的個性、音色、動作等，均可以讓用戶開放創造，可以將真人、虛擬偶像角色的行為注入機器人，還可以利用手機APP上傳自己的聲紋樣本，生成獨一無二的音色，或在性格中選擇不同人格，例如「毒舌」、「腹黑」、「學霸」等，並接入京東Joy Inside對話智能體，具備高情商對話體驗、多元場景適配、大量角色選擇、言行高度一致4大優勢。

然而，消息曝光後，也引來部分網友吐槽，「買她有啥用途？」「買家與賣家是不是同一個公司的」。

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

