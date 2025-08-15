　
社會 社會焦點 保障人權

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

記者鄧木卿／台中報導

國內某銀行風險管控部門日前發現，有10多名美國籍、日本籍人士在台灣短短3周，就密集刷卡上千萬，購買地點集中在國內百貨公司、洋酒行、銀樓、手機行等，行為異常，台中警方獲報深入追查，赫然發現是台灣30歲楊姓主嫌取得國外銀行信用卡資訊及非法程式後，成功騙過刷卡機消費購物，再將商品銷贓，這起智慧型盜刷手法屬國內首例，警方陸續逮捕20人，依法送辦。

▲▼台中警方破獲首宗跨國盜刷集團，逮捕20人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲首宗跨國盜刷集團，逮捕20人。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大科偵隊日前接獲銀行風控部門報案，有10多名外籍人士在國內刷卡購物，物品琳瑯滿目，包括金飾、手機、化妝品、保養品、洋酒、名牌皮件等商品，地點遍及北、中、南部，短短2個月就刷了2千多萬元，其中有3周更密集刷了上千萬元。

警方追查過程中，發現犯嫌居無定所、沒有交通工具且分工縝密，頗有偵查難度，經設法突破重重困難，運用科技結合傳統雙軌偵查，最後掌握以楊男為首的盜刷組織，共執行3波專案行動查緝20人到案，並查扣手機、空白信用卡、晶片、刷卡機等證物，全案以涉嫌詐欺罪、組織犯罪條例罪等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

▲▼台中警方破獲首宗跨國盜刷集團，逮捕20人。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，楊嫌從境外取得國外銀行信用卡資訊及非法程式，並將該程式綁定手機後，前往店家感應刷卡，成功騙過刷卡機，順利消費後再將商品透過網拍業者、二類通訊行銷贓，該盜刷組織從首腦、工程師、料商、刷手、車手、銷贓管道等角色分工細膩，所幸及時破獲，瓦解盜刷組織，避免更多店家和銀行受害。

▲▼台中警方破獲首宗跨國盜刷集團，逮捕20人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲首宗跨國盜刷集團，逮捕20人。（圖／民眾提供，下同）

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

巴西傳出專門針對觀光客的搶案，2名英國男遊客被發現昏倒在沙灘上，遭3名女子下藥迷昏，當他們在醫院中醒來時，發現帳戶被盜刷16,000英鎊（約台幣64萬元）， iPhone也被這幾名女子偷走。警方後來將這3名女子逮捕到案。

