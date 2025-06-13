貴婦遭詐984萬車手沒錢賠！2未成年上線被揪出...家長連帶賠償

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名婦人遭詐團冒充檢察官聲稱涉及洗錢，藉此騙走她8張金融卡與16張信用卡、盜領盜刷共835萬餘元還不夠，再嚇唬婦人將148萬餘元現金面交自稱司法替代役男的車手，婦人醒悟後提告全額求償984萬餘元，新北地院判決車手的2名未成年上線與父母連帶賠償148萬餘元、可上訴，車手另案審理中。

據悉，本案受害婦人疑擔任基金會執行長，前年（2023年）11月遭詐團亂槍打鳥，以偽造的地檢署傳票騙她涉及洗錢案件、須配合調查，婦人信以為真，依指示把自己8張金融卡與16張信用卡，交給冒充地檢署人員前來取卡的詐團成員，被盜領518萬餘元、盜刷317萬餘元。

詐團繼續宰肥羊，向婦人誆稱須交出現金以供調查，婦人隔月（12月）初再捧148萬餘元，和自稱司法替代役男的車手吳男相約面交，前後共痛失984萬餘元終於醒悟，報案逮捕19歲車手，一審經台北地院依加重詐欺取財罪判刑1年8月，已定讞。

檢警另查出吳男上線車手頭李男與介紹人彭男，2人竟都未成年，被移送新北地院少年法庭處理。李男辯稱沒參與婦人遭騙金融卡、信用卡案情，彭男堅稱僅介紹工作給吳男，不知從事車手取款、也沒參與詐騙犯行。

婦人告李、彭與2人父母連帶全額賠償遭騙的984萬餘元，法官指彭男在警詢供稱看到李男登的徵人廣告「18歲以上人員，工作地點北中南，薪水日領8,000元至1萬元」，就「大概知道在徵詐欺車手」，也承認李男曾告知介紹錄取的車手若成功面交，他可拿1000元酬勞。

法官認為彭男案發前，已知介紹吳男違法擔任詐欺車手、若吳被抓「我也會被抓」，但因吳男僅涉及向受害婦人拿取148萬餘元的情節，李、彭2人在此範圍應負連帶賠償責任。

李、彭2人也拖累自己父母即法定代理人，被法官認為未舉證已盡責監督管教未鬆懈等免責事由，李男家長雖從沒出庭，仍被判連帶全額賠償這筆148萬餘元，可上訴。受害婦人另告吳男求償，還在審理，但她想討回被盜領盜刷的835萬餘元，須等元兇落網，才有對象可告。