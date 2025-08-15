妻遊沖繩「凌晨突頭痛」竟是腦出血　專機緊急返台！砸255萬救妻

▲妻子順利回台治療。（圖，下同／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，日前妻子帶著10歲的兒子到日本旅遊，沒想到旅行的第二天，妻子就打電話說自己頭痛，請他幫忙叫救護車，結果被診斷腦出血，需要立即手術開腦，歷經語言不通、台幣255萬元的醫療費、聯絡困難等重重挑戰，等了一周才順利搭乘醫療專機，將妻子送回台灣治療，目前靠著機器維持生命。

男網友（008.818）在Threads發文，妻子帶兒子到沖繩旅遊的第二天凌晨，睡到一半突然感覺頭痛、頭暈，打電話請在台灣的原PO幫忙叫救護車，他當下慌了，只能透過大聲呼喊叫醒孩子，指示他趕快向飯店櫃台求助，立刻叫救護車，太太被送往沖繩南部醫療中心，經診斷為腦出血，需立即動開顱手術。

突如其來的噩耗讓原PO腦中一片空白，「怎麼會發生在我們身上？」他立刻訂了最早的班機，與岳母和妹妹一起趕往沖繩。抵達當地後，飯店業者還派車接送至醫院，不過等候室裡卻迎來漫長焦急的等待，手術歷時6至7小時，雖然命保住了，但卻失去意識與自主呼吸，「心碎了，之後就是無止境掉淚。」

後續幾天，他每日兩趟前往醫院探視，每次僅有15分鐘，龐大的醫療開銷也讓人喘不過氣，住宿費、醫療費等等，花了590萬日圓（約新台幣120萬元），「實在沒錢了，無論如何一定要送回台灣」。

由於碰上日本周末假期，無法順利聯繫到航空醫師，台灣這端也因為暴雨導致飛機故障，延誤了數小時。等了一周，花費台幣135萬元搭乘醫療專機，順利從沖繩飛抵松山機場，隨即轉送至台北榮總治療。原PO崩潰表示「一個禮拜的時間彷彿作了場惡夢，至今還在惡夢中輪迴。」

他透露，妻子目前沒辦法自主呼吸，靠機器維持生命，接到電話的那刻，感覺世界要塌了，「知道需要冷靜處理，手不自覺都會抖，又怕小孩會怕會哭，當下都不敢多說什麼，只能一直透過電話跟弟弟說要勇敢、要勇敢」，現在只希望妻子可以快點好起來。

本文獲原PO授權轉載。