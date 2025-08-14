感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

▲在愛情中忽冷忽熱的三大星座，總讓對方陷入又甜又懵的情感迷霧。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

一分鐘前還在跟你聊未來，下一秒卻已讀不回，如果你曾經陷入這種情感迷霧，你大概遇過那種「愛給混合訊號」的人。和這種人談戀愛，最讓人抓狂的地方就是，你永遠猜不透他們在想什麼，更別說真正知道他們想要的是什麼。

占星學上，有些星座天生就是「訊號製造機」。有些人是刻意保留退路，所以若即若離；也有人其實沒發現自己正讓對方緊張到抓狂。前者可能在同時與不只一人曖昧，或還沒想清楚自己想要的感情型態；後者則常常是因為心直口快、熱情過度，或單純健忘，答應的事沒做到，讓人感覺忽冷忽熱。以下，就是國外網站《Bustle》占星師列出在感情中最常讓人霧裡看花的三大星座，趕快一起來看看自己上榜了沒？

天秤座：禮貌淡出高手

與牡羊的直接、雙魚的火速告白不同，天秤座可以在曖昧期製造數天甚至數週的混亂訊號。身為由愛神金星守護的風象星座，天秤對戀愛充滿浪漫想像，也非常積極參加交友活動、單身派對，甚至透過朋友介紹認識新對象。

問題在於，他們投入的同時，也很怕直接結束一段關係而傷害對方感受。於是，當覺得不適合時，他們不會明講，而是用取消約會、偶爾見面、再突然消失的方式慢慢淡出。你可能在生日當天收到他突如其來的訊息，卻早已不確定彼此算什麼關係。

射手座：熱情退潮型

沒有人比射手更期待第一次約會，他們會密集傳訊、想好浪漫又有創意的行程，例如一起爬山野餐，還會在見面前頻頻確認細節。約會當天，他們真誠好奇你的生活故事，從工作、家庭到旅行計畫，聊得讓你以為遇到了真命天子/女。

然而隔天，你可能就被已讀不回。由於射手由代表自由的木星掌管，他們的熱情在當下非常真實，但很快就會因為害怕被束縛而抽離。於是，在一起時的濃烈與之後的退潮形成鮮明反差，也讓對方摸不著頭緒。

水瓶座：自由與承諾之間的搖擺

第一次約會時，水瓶座總能用獨特觀點、豐富經歷與有趣嗜好吸引你，甚至讓人一聊就聊到忘記時間。第二次見面依舊精彩，甚至可能開啟一段旋風式的浪漫。

問題在於，他們極少明確定義關係。由天王星掌管的水瓶，天性喜愛自由，習慣在承諾與獨立之間遊走。他們會按照自己的節奏回覆訊息，讓你忍不住猜他們在忙什麼；但見面時又表現得極為投入。這種時冷時熱的模式，有時可以持續好幾個月。

與這三個星座戀愛，你可能會經歷時而熱烈、時而疏離的情感。但只要你能看穿背後的原因，就能少一點受傷，多一點從容；而且，混合訊號並不一定代表沒有感情，只是他們愛的方式，可能和你想的不一樣。



