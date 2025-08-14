　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

▲▼星座,十二星座,戀愛,訊號,天秤,射手,水瓶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在愛情中忽冷忽熱的三大星座，總讓對方陷入又甜又懵的情感迷霧。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

一分鐘前還在跟你聊未來，下一秒卻已讀不回，如果你曾經陷入這種情感迷霧，你大概遇過那種「愛給混合訊號」的人。和這種人談戀愛，最讓人抓狂的地方就是，你永遠猜不透他們在想什麼，更別說真正知道他們想要的是什麼。

占星學上，有些星座天生就是「訊號製造機」。有些人是刻意保留退路，所以若即若離；也有人其實沒發現自己正讓對方緊張到抓狂。前者可能在同時與不只一人曖昧，或還沒想清楚自己想要的感情型態；後者則常常是因為心直口快、熱情過度，或單純健忘，答應的事沒做到，讓人感覺忽冷忽熱。以下，就是國外網站《Bustle》占星師列出在感情中最常讓人霧裡看花的三大星座，趕快一起來看看自己上榜了沒？

[廣告]請繼續往下閱讀...

天秤座：禮貌淡出高手

▲▼星座,十二星座,戀愛,訊號,天秤,射手,水瓶。（圖／取自免費圖庫pexels）

與牡羊的直接、雙魚的火速告白不同，天秤座可以在曖昧期製造數天甚至數週的混亂訊號。身為由愛神金星守護的風象星座，天秤對戀愛充滿浪漫想像，也非常積極參加交友活動、單身派對，甚至透過朋友介紹認識新對象。

問題在於，他們投入的同時，也很怕直接結束一段關係而傷害對方感受。於是，當覺得不適合時，他們不會明講，而是用取消約會、偶爾見面、再突然消失的方式慢慢淡出。你可能在生日當天收到他突如其來的訊息，卻早已不確定彼此算什麼關係。

射手座：熱情退潮型

▲▼星座,十二星座,戀愛,訊號,天秤,射手,水瓶。（圖／取自免費圖庫pexels）

沒有人比射手更期待第一次約會，他們會密集傳訊、想好浪漫又有創意的行程，例如一起爬山野餐，還會在見面前頻頻確認細節。約會當天，他們真誠好奇你的生活故事，從工作、家庭到旅行計畫，聊得讓你以為遇到了真命天子/女。

然而隔天，你可能就被已讀不回。由於射手由代表自由的木星掌管，他們的熱情在當下非常真實，但很快就會因為害怕被束縛而抽離。於是，在一起時的濃烈與之後的退潮形成鮮明反差，也讓對方摸不著頭緒。

水瓶座：自由與承諾之間的搖擺

▲▼星座,十二星座,戀愛,訊號,天秤,射手,水瓶。（圖／取自免費圖庫pexels）

第一次約會時，水瓶座總能用獨特觀點、豐富經歷與有趣嗜好吸引你，甚至讓人一聊就聊到忘記時間。第二次見面依舊精彩，甚至可能開啟一段旋風式的浪漫。

問題在於，他們極少明確定義關係。由天王星掌管的水瓶，天性喜愛自由，習慣在承諾與獨立之間遊走。他們會按照自己的節奏回覆訊息，讓你忍不住猜他們在忙什麼；但見面時又表現得極為投入。這種時冷時熱的模式，有時可以持續好幾個月。

與這三個星座戀愛，你可能會經歷時而熱烈、時而疏離的情感。但只要你能看穿背後的原因，就能少一點受傷，多一點從容；而且，混合訊號並不一定代表沒有感情，只是他們愛的方式，可能和你想的不一樣。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市大雨特報　下到晚上
26歲女走路遭軍人撞死　畫面曝光
快訊／陳佩琪法庭暴走！怒嗆審判長　哭趴旁聽席
無敵好用「表情貼」快消失！萬人崩潰：想花錢買　LINE回應了
言承旭赴金寶山弔大S！　「道明寺來了」哀痛拭淚
盧秀燕不選黨主席誰接？　蔣萬安表態：我完全不考慮參選
普發現金有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

楊柳橫掃過境！玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

婆婆給「過期花生」害夫猛爆性肝炎！她見保單受益人起疑：只給我們

感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

大學生程度越來越差？　退休校長曝實情：新科技太快了

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

楊柳橫掃過境！玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

婆婆給「過期花生」害夫猛爆性肝炎！她見保單受益人起疑：只給我們

感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

大學生程度越來越差？　退休校長曝實情：新科技太快了

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

胡一天「牽手正妹」爆戀情！陸網卻心疼她：拍戲從全世界帥哥路過

西屯H1預售賣出137億　一類物件賣贏百坪豪宅

佳世達Q2醫療與智能方案齊創高　第三季續看穩定成長

YTR泰辣吻照放閃老公考拉！　公開「開放式關係」：同甘共苦了10年

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

辛辛那提超級爆冷！　世排136阿特馬納逆轉弗里茲摘勝

弟弟失聯多日…新北男開門驚見「人陳屍住處」！報警一查真相曝光

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

拜登兒爆她靠「淫魔富商」牽線認識川普　梅蘭妮亞喊告求償300億

黃鐙輝結婚頭一年就想離婚　想勸和大牙跟前夫　「不發脾氣是本事」

【當心踩雷】擅闖禁地+開閃光燈拍照！　男遊客惹怒大象遭追殺踩傷

生活熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

更多熱門

相關新聞

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座

在朋友圈裡，總有那麼幾個人無法將秘密牢牢鎖住，一旦聽到新鮮事就忍不住想與他人分享，無論是八卦趣聞還是私密心事，都可能在他們的口中迅速傳開，以下就來揭曉在十二星座中，最容易「嘴巴大」藏不住秘密的前三名，看看你或身邊的人上榜了嗎？

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？AI：本土化元素很強

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？AI：本土化元素很強

2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

8月14日星座運勢／牡羊遇貴人發財啦！

8月14日星座運勢／牡羊遇貴人發財啦！

4星座秋天迎來豐厚收穫

4星座秋天迎來豐厚收穫

關鍵字：

星座十二星座戀愛訊號天秤射手水瓶

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面