台中女學霸科展涉抄襲「9天考回台大醫」　校友醫驚呼：文曲星下凡

▲▼台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成蒐集資訊。（圖／記者許敏溶攝）

▲女學霸被撤錄又重新考回台大。（資料照／記者許敏溶攝）

記者柯沛辰／綜合報導

曾因科展抄襲爭議失去繁星推薦錄取資格的台中一中科學班高姓女學生，今年分科測驗再度以高分考取台大醫學系。精神科醫師沈政男14日發文，形容她是「文曲星下凡」，並直言這是一則將「國民教育黑暗史改寫成傳奇故事」的案例。

沈政男指出，這名高女去年透過繁星錄取台大醫學系，但在媒體自揭喜訊並說出姓名後，遭部分網友出於嫉妒心理翻查學習歷程，發現她的科展作品英文題目與部分圖表與已出版期刊雷同，進而被質疑抄襲。消息傳出後，網路上出現大量批評聲浪，彷彿她因一次失誤便失去一切價值。

他認為，科展研究內容遠超高中程度，通常背後有大學老師與學長姊協助，倫理把關責任應由指導老師與主辦單位承擔，高中生並不具備完整的學術倫理判斷力。一旦出事，相關大人卻選擇置身事外，讓學生獨自承受。

沈政男強調，以高女的實力，「何須抄襲？」她不僅學測六科全滿級分，包括從未特別準備的社會科，也能憑題意作答得滿級分。去年7月1日接獲取消錄取資格通知後，她立即準備分科測驗，僅用9天就考回台大醫學系。他指出，分科考範圍包含學測未考的微積分，多了一學期的內容，但她依然能短時間完成衝刺，創下台大醫學系百年來罕見紀錄。

他也提到，事件爆發後，台大原先表示繁星不計學習歷程，不影響錄取，但在輿論壓力下轉為召開會議檢討。數位老師花時間對付一名高中生，只為說明取消資格的理由。高女雖感受傷害，卻沒有與之計較，而是提早報名、立即讀書應戰，顯示她已預料到可能的變化。

沈政男形容，高女的全科資優甚至讓人懷疑台大醫學系是否還有師資能真正教導她。他感嘆，一名十多歲的高中生能承受巨大輿論壓力並重新站起來，不只是對自己找回榮耀，也替學校與師長卸下部分罪惡感。他將她的故事比喻為大谷翔平帶給球迷的喜悅，「在烏煙瘴氣的今年，這是近期最讓人開心的新聞」。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

