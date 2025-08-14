　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

▲▼世界人形機器人運動會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

▲機器人和大陸歌手劉雨昕一起唱跳。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

號稱是全球首個為人形機器人舉辦的綜合性競技賽事，「2025世界人形機器人運動會」今（14）日晚間在北京舉行開幕式，於表演環節時，部分機器人的肢體與行為不受控，笑料百出。

該項活動由北京市政府、大陸「中央廣播電視總台」、世界機器人合作組織和亞太機器人世界盃國際理事會主辦，於8月14日至17日在2022年北京冬奧場館「國家速滑館」（俗稱冰絲帶）舉辦。

在今晚的開幕式上，歌舞節目《歡迎來到碳基生命的世界》讓機器人和大陸歌手劉雨昕、街舞團合作鬥舞；《智韻和鳴》將戲曲、武術等傳統文化與機器人科技相融合，是用到機器人數量最多的節目；《天工霓裳》則由機器人與模特兒胡兵共同進行一場時裝走秀。

▲▼世界人形機器人運動會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

▲機器人運動員進行宣誓。（圖／記者陳冠宇攝）

除了表演，一般運動會開幕該有的環節也都少不了，包括會旗入場，工程師與機器人組成「方陣」（類似代表團）聯袂進場，裁判和機器人運動員分別進行宣誓，以及近似於點燃聖火的「智芯」點亮環節。

現場表演的機器人問題多多，在展示運動項目的動作時，多個機器人「足球員」相繼在草地上「仆街」，工作人員急忙拉到場邊，現場觀眾有的傻眼、有的爆笑。《天工霓裳》走秀時，還有機器人不聽使喚、直接走出表演場外。

▼有足球機器人展示時跌倒（左上方紅隊）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼世界人形機器人運動會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

這次賽事共有來自全球五大洲、16個國家的280支參賽隊伍通過審核報名成功，匯聚了127個品牌（含自研）、500餘台人形機器人，將展開26個賽項、487場比賽的競技對決。

280支隊伍包括192支大學賽隊及88支企業賽隊。企業賽隊包含天工、宇樹科技、加速進化、傅利葉、星海圖等，都是大陸人形機器人整機企業的龍頭。國際隊伍來自美國、德國、澳洲、巴西、日本等15個國家。

所有比賽明天正式開始，競技項目將有田徑、足球3對3、足球5對5；表演比賽有群體舞蹈、靈機一動、武術、自由體操、單機舞蹈；場景賽有工業場景、醫藥場景、酒店場景、倉儲場景；外圍賽有自由搏擊、籃球、集體舞蹈、桌球、功夫搏擊等。

▼機器人樂隊。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼世界人形機器人運動會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

08/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了
FIBA發迷因圖嘲諷中華男籃　聲明稱「只是幽默」
川普見普丁談俄烏停戰　白宮透露「雙普會」時間表
胡瓜日本工作直奔棒球場　遭球迷趕出去原因曝
快訊／中共發航行警告！黃海南部連9天實彈射擊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北京「世界機器人運動會」　新增武術項目

北京「世界機器人運動會」　新增武術項目

北京8月14日至17日將於國家速滑館「冰絲帶」舉辦「2025世界人形機器人運動會」，項目包含田徑、足球、武術、自由搏擊等。截至目前，賽事已經來自美國、巴西、德國、荷蘭，以及義大利，葡萄牙、日本等國的隊伍完成報名。

關鍵字：

世界人形機器人運動會

讀者迴響

