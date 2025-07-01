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北京舉辦「世界機器人運動會」　新增武術、自由搏擊項目

▲▼北京將舉辦世界人形機器人運動會。（圖／翻攝CCTV）

▲北京將舉辦世界人形機器人運動會。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京8月14日至17日將於國家速滑館「冰絲帶」舉辦「2025世界人形機器人運動會」，項目包含田徑、足球、武術、自由搏擊等。截至目前，賽事已經來自美國、巴西、德國、荷蘭，以及義大利，葡萄牙、日本等國的隊伍完成報名。

根據《北京青年報》報導，運動會組委會競賽部部長、北京市體育局二級巡視員張華在發表會上表示，先前已公布第一批比賽項目，包括主體賽和外圍賽，主體賽涵蓋競技賽、表演賽、場景賽3類共18個賽項；外圍賽設置羽毛球、籃球、乒乓球3個小項。

此次公佈的第二批賽項中，在主體賽方面，新增2個表演賽項目和1個場景賽項目，其中，表演賽新增武術和「靈機一動」2個項目；參加「靈機一動」項目的機器人可自主展示自身技能。

▼機器人足球賽將是此次賽事一大重點。（圖／翻攝CCTV）

▲▼北京將舉辦世界人形機器人運動會。（圖／翻攝CCTV）

此外，場景賽新增「倉儲中心場景-混料分揀技能競技」1個項目；外圍賽增設桌面級人形機器人自由搏擊、桌面級人形機器人集體舞蹈2個項目。

即將於7月舉辦的RoboCup機器人世界杯巴西總決賽中，足球2v2項目已正式退出，取而代之的是3v3項目。張華提到，為了更好地聚焦技術前沿，運動會對標國際標準優化賽事設置，同步響應機器人世界杯國際技術委員會的最新規則更新，取消傳統的2v2項目，重點推進3v3和5v5兩個項目。

其中，5v5項目為全球首創。比賽全程由AI算法自主控制，完全不依賴人工遙控。

▲▼北京將舉辦世界人形機器人運動會。（圖／翻攝CCTV）

發表會還公布了運動會會徽，張華介紹，組委會特邀了具有深厚設計功底和國際重大賽事設計經驗的中央美術學院冬奧設計團隊，負責運動會會徽設計工作。

張華說，會徽主體圖形由二進制的0和1構成運動狀態的機器人，代表著先進的數字技術與智能算法。機器人動態姿態，展現了賽場上的拼搏精神。後方漸變圓點，既是運動軌跡，又似宇宙空間，強化了運動感，寓意未來發展的無限可能。

此次運動會的主場館為北京國家速滑館「冰絲帶」，目前，運動會機器人實訓基地正在加緊搭建中，預計第一個足球項目的機器人實訓基地將於7月1日完工。「熊貓眼」核心區和場景內區域預計7月中旬搭建完成。

▲▼北京將舉辦世界人形機器人運動會。（圖／翻攝CCTV）

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