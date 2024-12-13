最後機會！2025桃園農產月曆免費送　12／14-15藝文廣場展開

▲2025桃園農產月曆免費放送。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃食安心嘉年華暨食農聖誕市集」12月14、15日在桃園藝文廣場盛大開展，市府農業局12日表示，配合活動，該局還有最後一波「114年桃園農產月曆」的索取機會，從上午10點起在「好農市集15、16、17號攤位及貨櫃區食農館 」發放，數量有限，請大家把握最後機會。

農業局長陳冠義說明，2025年的桃園農產月曆由葛萊美獎得主蕭青陽團隊操刀，帶領水彩畫家走進桃園各地寫生，打破了傳統的設計框架，民眾索取踴躍、供不應求，也因紙本月曆印刷數量有限，為了讓還沒有拿到月曆的市民朋友們也能欣賞到這份桃園之美，桃園市政府農業局特別製作原畫手機桌布供民眾下載。





除了靜態的桌布圖面外，創作團隊也運用科技，將圖片轉變為動態圖像，另外特別加碼Androd系統動態手機桌布，將設計師及畫家們親自走訪龍潭大北坑、觀音蓮花池、新屋永安漁港等桃園各地景點畫作突破靜態的意象概念，以動態的畫面完整呈現如茶園清幽、蓮花朵朵、漁港光陰等現場氛圍。有興趣下載原畫手機桌布的朋友們，請搜尋「桃園好農」網頁找「最新消息」下載。可以下載檔案分為3種，包括月曆圖檔、月曆手機桌布，以及Androd系統動態手機桌布。



農業局長陳冠義歡迎大家一起參加「2024桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集」，除了農產月曆發放，現場也有系列食農體驗，如客家擂茶、閩南米食手作、紅茶pizza DIY、金銀花香皂DIY等，歡迎大家一起來體驗好吃、好玩、好精彩的桃園好農！