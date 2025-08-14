　
颱風過後「喝山泉水」喝到沒命！　高雄風災3人染類鼻疽亡

▲▼高雄淹怕了！山陀兒颱風來襲...環保局總動員「加強清水溝」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲風災過後，污泥污水恐帶有病菌。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄今年風災不斷，大雨過後易使土壤、泥水中的病菌暴露於地面，除了接觸傳播外，也可能經由受污染的水質或吸入性感染。衛生局統計，今年截至8月13日，累計30例類鼻疽感染個案，其中有3人死亡，分別具有慢性病史以及污水污泥接觸史。

衛生局統計顯示，今年高雄市歷經多次強風豪雨後，截至8月13日已累計通報確診30例類鼻疽個案，其中50歲以上患者高達28例，占93%；65歲以上長輩更達19例，占63%。值得注意的是，確診個案中有24例（80%）具慢性病史，11例（37%）曾有污水污泥接觸史。

▲▼類鼻疽。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲類鼻疽嚴重會致命。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，風災後已累計3例死亡個案，其中2例具慢性病史，另1例則長期自行到山上取用山泉水。衛生局提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症患者或免疫功能受損者、高齡長輩等高風險族群及外傷者，應避免暴露於受污染的泥土或水中。

衛生局表示，風災大雨過後容易使土壤及泥水中的病源菌暴露於地面，除了接觸傳播外，也可能經由食用受污染的水或吸入性感染。民眾如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫，及早接受醫師診斷與治療，降低重症及死亡風險。

▲▼類鼻疽。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼風災過後應及時整理家園，避免滋生病菌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼類鼻疽。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局提醒，災後清理家園時應注意做好個人防護裝備，清理家園時勿赤腳或穿拖鞋，接觸污水、污泥及廢棄物時，務必穿著雨鞋或防水長靴、佩戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷。雨後積水容器易孳生病媒蚊，災後48小時內需落實「巡、倒、清、刷」，檢查室內外可能積水處，預防登革熱及屈公病毒傳播。

衛生局強調，污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池，飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物勿食用。居家環境可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭，遭污染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後使用。

衛生局表示，如出現發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、骨頭肌肉酸痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫病告知醫師接觸史以利診斷。

