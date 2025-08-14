　
地方 地方焦點

嘉義居民災後斷訊　大揚有線提供收視中斷減免措施

▲▼ 保障用戶權益，嘉義縣府偕同消保官訪視大揚有線電視 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 保障用戶權益，嘉義縣府偕同消保官訪視大揚有線電視 ，該公司提出優惠方案。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風造成嘉義縣海區多個鄉鎮市淹水、停電、屋損及有線電視斷訊等災情，嘉義縣政府新聞行銷處今14日偕消保官前往大揚有線電視公司訪視，了解業者在颱風過後的維修復原進度，期盼業者妥善處理客訴，積極研擬斷訊期間的收費減免措施，確保用戶權益不受損害。

▲▼ 保障用戶權益，嘉義縣府偕同消保官訪視大揚有線電視 。（圖／嘉義縣政府提供）

大揚表示將持續秉持企業社會責任，不僅加快維修腳步，也將主動提供合理補償與從寬減免方案，並加強客服服務，耐心回應民眾需求，與鄉親一同攜手走過災後復原期。

▲▼ 保障用戶權益，嘉義縣府偕同消保官訪視大揚有線電視 。（圖／嘉義縣政府提供）

大揚說明，災後於7月7日統計斷訊用戶共計19,800戶，截至8月13日止已修復8成以上用戶，尚未恢復收視以布袋鎮、東石鄉、義竹鄉為主，每日投入工程人力約70至80人，光纜幹線預計8月31日前全區修復完畢，客戶端維修則預估於9月15日前陸續完成，搶修過程造成不便及困擾，持續精進檢討並表示歉意。

針對用戶關心的減免問題，大揚也表示已於8月6日透過官網、臉書、跑馬燈等管道公告減免優惠措施，並將依定型化契約辦理個案減免。

▲▼ 保障用戶權益，嘉義縣府偕同消保官訪視大揚有線電視 。（圖／嘉義縣政府提供）

大揚有線電視公司提供用戶風災減免優惠措施如下：
1.主動減免費用：針對本次災情造成的收視中斷，公司將依障礙修復情形及影響天數按比例減免費用，並在次期帳單中減收。
2.贈送LINE TV半年免費服務：針對家中同時使用有線電視及網路服務的用戶，將提供LINE TV半年免費觀看權益，以簡訊通知收視戶，補足影視內容需求。
3.贈送有線電視冠軍套餐半年：一般有線電視用戶，將無需額外付費，即可免費升級收視「冠軍套餐」內容，時間為半年。
4.暫緩帳單催收作業：7月及8月布袋鎮、東石鄉、義竹鄉暫停出單催收。

▲▼ 保障用戶權益，嘉義縣府偕同消保官訪視大揚有線電視 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義大揚有線電視消費者保護颱風災害緊急應變

