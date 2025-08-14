手搖飲珍珠「客人叫成波霸」　店員爆反感：噁心不尊重人！2派吵翻

▲飲料店員工不喜客人把珍珠叫「波霸」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人特別喜歡大珍珠，嚼起來有口感，有些店家稱它為「波霸」。然而一名女店員直呼，遇過一些客人習慣把大珍珠稱為波霸，令她十分反感又厭惡，「真的覺得這樣稱呼很噁心、很不尊重人！」文章引發兩派網友吵翻，「早期都是描述女性大胸部」、「波霸奶茶不是飲料的名字嗎」。

一名女網友在Threads表示，她身為飲料店員工，每次聽到客人把珍珠稱為「波霸」時，總讓她莫名厭惡又反感，雖然店內確實有大珍珠與小珍珠，「但我真的覺得這樣稱呼很噁心、很不尊重人！」

文章一出，一派網友也有同感回應，「我以前就覺得這樣稱呼很噁心，還有什麼絲襪奶茶...聽到就不想喝」、「我是消費者，我也懂，早期都是描述女性大胸部」、「通通叫粉圓，正名最好」、「真的很希望能改掉」、「我也很討厭講波霸，但是在50嵐買說要珍珠奶茶，店員會一直問你是不是波霸」、「波霸蠻噁的+1，從來不點」。

另一派則認為，「菜單上就叫波霸」、「波霸奶茶不是飲料的名字嗎」、「Bubble跟我們當初叫法比較接近，最早手搖叫泡沫紅茶」、「若有什麼貶義的意思，那也是『現在』不主流的用法了」、「不是...波霸這個詞，一般人不是都聯想到珍珠奶茶上面嗎？到底誰會聯想到胸部」。