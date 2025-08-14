　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手搖飲珍珠「客人叫成波霸」　店員爆反感：噁心不尊重人！2派吵翻

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲飲料店員工不喜客人把珍珠叫「波霸」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人特別喜歡大珍珠，嚼起來有口感，有些店家稱它為「波霸」。然而一名女店員直呼，遇過一些客人習慣把大珍珠稱為波霸，令她十分反感又厭惡，「真的覺得這樣稱呼很噁心、很不尊重人！」文章引發兩派網友吵翻，「早期都是描述女性大胸部」、「波霸奶茶不是飲料的名字嗎」。

一名女網友在Threads表示，她身為飲料店員工，每次聽到客人把珍珠稱為「波霸」時，總讓她莫名厭惡又反感，雖然店內確實有大珍珠與小珍珠，「但我真的覺得這樣稱呼很噁心、很不尊重人！」

文章一出，一派網友也有同感回應，「我以前就覺得這樣稱呼很噁心，還有什麼絲襪奶茶...聽到就不想喝」、「我是消費者，我也懂，早期都是描述女性大胸部」、「通通叫粉圓，正名最好」、「真的很希望能改掉」、「我也很討厭講波霸，但是在50嵐買說要珍珠奶茶，店員會一直問你是不是波霸」、「波霸蠻噁的+1，從來不點」。

另一派則認為，「菜單上就叫波霸」、「波霸奶茶不是飲料的名字嗎」、「Bubble跟我們當初叫法比較接近，最早手搖叫泡沫紅茶」、「若有什麼貶義的意思，那也是『現在』不主流的用法了」、「不是...波霸這個詞，一般人不是都聯想到珍珠奶茶上面嗎？到底誰會聯想到胸部」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

夏天怕尷尬？止汗劑3大NG時機　用錯恐越擦越糟

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」　近萬人看傻：原來有這吃法

有3孩卻沒買車！他喊「2縣市」根本不需要　引2派人吵翻

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

手搖飲珍珠「客人叫成波霸」　店員爆反感：噁心不尊重人！2派吵翻

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

楊柳橫掃過境！玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

